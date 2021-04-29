Apple'ın Net Karı Yüzde 110 Arttı!

Son dönemlerde sıkı bir ürün politikası ile yoluna devam eden Apple, 2021 yılının ilk çeyreğine dair finansal rapor sonuçlarını açıkladı. Söz konusu raporlara göre Apple'ın net karı yüzde 110, toplam geliri ise yüzde 54 oranında artış gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar!

Apple 2021 Q1 Finansal Raporunu Açıkladı!

27 Mart 2021 tarihi itibarıyla sona eren ilk çeyrek dönemi, Apple için oldukça heyecan verici geçmiş gibi gözüküyor. Şirketin ilk çeyrekteki toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artış gösterdi ve 89,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin net karı ise bir önceki yılın anyı dönemine kıyasla yüzde 110,1 artarak 23,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tim Cook, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Bu çeyrek, tüketicilerin hepimiz için daha iyi günler hissettiği iyimserliğini yaratıyor (...) Apple, ürün yelpazesi genelinde kapsamlı bir inovasyon döneminde bulunuyor (...) Bu kesinlikle tamamen yeni iMac ve iPad Pro gibi ürünlerle başlıyor. " dedi.

Spring Loaded Etkinliğinde Tanıtılan Ürünler

AirTag

Apple TV

iMac 24

iPad Pro 11

iPad Pro 12.9

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte bazı yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Başlangıçta iPhone 12 için yeni bir renk duyurusu yapan şirket, ayrıca Apple TV+ için yayınlanacak olan bazı yeni içeriklere değinerek devam etti. Daha sonrasında ise bir süredir beklenen yeni ürünlere sıra geldi.

Bu kapsamda uzun bir süredir sızıntılara konuk olan AirTag, M1 işlemci ile gelen ve tamamen yeniden tasarlanan iMac 24 ve yine M1 işlemci ile kutudan çıkan iPad Pro 11 ve iPad Pro 12.9 modelleri tanıtıldı. Bu arada iPad Pro 12.9, Mini LED teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Peki siz şirketin yeni finansal sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, önümüzdeki dönemlerde karını artırmaya devam edebilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.