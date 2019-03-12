Apple, Netflix Rakibi Yeni Platformunu Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Apple, Netflix rakibi uygulamasını tanıtacağı tarihi açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, birkaç milyar dolar yatırım ile çevrimiçi dizi-film yayını işine girmeye hazırlandığını daha önce söylemiş ve servisini tanıtmaya hazırlandığını bildirmişti.

Kişisel bilgisayarlar, müzik çalarlar gibi donanım ürünlerinin yanı sıra müzik dünyasını tamamen değiştiren iTunes gibi yazılımların arkasındaki isim olan Apple, bugüne kadar yazılım işlerine yaptığı yatırımlarla ön plana çıkmıştı. Birkaç yıldır çevrimiçi dizi ve film yayını işine göz diken şirket, kısa süre önce iTunes üzerinden Carpool gibi müzik temalı video serilerini yayınlamaya başlamışken, bunu başlı başına bir platforma dönüştürmek için çalışmalara başlamıştı. Netflix rakibi olarak adlandırılan yeni Apple uygulamasına dair beklenen açıklama ise sonunda geldi.

Dünya devi, gönderdiği basın davetinde “It’s Show Time (Show Zamanı)” sloganını kullandı ve beklenen lansmanın 25 Mart tarihinde düzenleneceğini belirtti. Tanıtımın şirketin Kaliforniya Cupertino’daki Apple Campus içerisinde yer alan Steve Jobs Theater sahnesinde yapılacağı dile getirildi. Lansmanda duyurusu yapılacak detaylara dair ipucu vermekten kaçınan Apple’ın karşımıza nasıl bir işle çıkacağı ise merakla beklenenler arasında yerini aldı.

Etkinliğe dair daha detayları bilgiler almak ve etkinlik sırasında tanıtılması beklenen diğer detayları öğrenmek için Apple, Bu Yılın En Büyük Etkinliğini 25 Mart'ta Düzenleyecek başlıklı haberimizi ziyaret edebilirsiniz.