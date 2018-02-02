Apple Ocak Ayı Verilerini Açıkladı, Ne Kadar Cihaz Satıldı?

Son zamanların en popüler şirketlerinden olan Apple, 2018'in ilk ayında ne kadar cihaz sattığını ve ne kadar kazanç sağladığını açıkladı. Önceki aylara göre daha az iPhone satan Apple, iPhone X'in yüksek fiyat etiketinden dolayı daha fazla kar sağlamayı başardı. İşte Apple'ın Ocak ayı istatistikleri!

Ocak ayı itibarıyla tüm dünyada 1.3 milyar aktif Apple cihaz sayısına ulaşan ABDli şirket bu çeyrekte, 13.2 milyon iPad ve 5.1 milyon Mac bilgisayar (iMac ve Macbook) sattı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla daha fazla iPad ve Mac satan Apple, bu dönemde gelirlerinin yüzde 12,7 artışla 88,29 milyar dolara ulaştığı kaydetti. Ayrıca bu rakamın bir ay içerisinde yakalanan en yüksek gelir olduğuna vurgu yapıldı.

Bu dönemde daha az iPhone satıldığını belirten şirket, iPhone gelirlerinin yüzde 13,2 artarak 61,58 milyar dolara çıktığını ifade etti. Konu hakkında Apple CEO'su Tim Cook "iPhone X beklentilerimizi aştı ve Kasım ayı sevkıyatından bu yana her hafta en çok satan iPhone'umuz oldu" dedi. Ayrıca Cook şu sözleri kaydetti: "Ocak ayında aktif cihaz sayımız 1.3 milyara ulaştı. Bu sadece iki yıllık süreçte yaşanan yüzde 30'luk bir artış, ki bu da ürünlerimizin popülerliğinin ve müşterilerimizin sadakatinin bir kanıtıdır."

2018 yılında üç yeni iPhone modeliyle geleceği söylenen Apple, bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Sadece şirketin ikinci dönemde 60 ila 62 milyar dolar arasında gelir sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca Apple CFO'su Luca Maestri, "Operasyonel ve işletme performansımızın büyüklüğü sayesinde, bu çeyrekte rekor seviyede bir kar elde ettik. Bu kar sayesinde yatırımcılarımıza 14,5 milyar dolar geri ödeme sağladık." açıklamasında bulundu.

Tüm bunların dışında geçtiğimiz günlerde hisse değeri düşen Apple'ın Şubat ayına iyi başladığını belirtmek gerekiyor. Çünkü New York borsasında Apple'ın hisse başına değeri yüzde 2,4 artışla 169,38 dolara kadar yükseldi.