Apple Ofise Dönüş Tarihini Bir Kez Daha Erteledi

2019 yılının sonundan bu yana hayatımızda yer alan ve pek çok sektördeki dinamikleri derinden değiştiren Covid-19, yeni ve oldukça belirsiz bir varyant olan Omicron ile endişelere yol açtı. Pandeminin seyri doğrultusunda yeni bir karar alan Apple, çalışanların ofise dönüş tarihini belirsiz bir süre daha erteledi.

Apple Çalışanların Ofise Dönüş Tarihini Erteledi

Omicron varyantının yol açtığı karmaşıklığın öncesinde Apple, çalışanlarının 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren hibrit çalışma modeline geçmesini istemişti. Bu, çalışanların belirlenen günlerde evden, belirlenen günlerde ise uzaktan çalışabilecekleri anlamına geliyordu.

Tim Cook tarafından yapılan açıklamada hibrit çalışma sisteminin başlangıç tarihinin "dünyanın birçok yerinde artan vakalar ve yeni bir virüs türünün ortaya çıkması" nedeni ile süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Bu, bir sonraki açıklama yapılıncaya dek ofisten çalışma planlarının askıya alındığı anlamına geliyor.

Ufak bir hatırlatma olması adına alınan bu karar Apple Store çalışanlarını kapsamıyor ancak pandeminin seyri doğrultusunda buradaki çalışanlar için de ayrı kararların alınması gündeme gelebilir. Cook ayrıca çalışanların aşı yaptırmasını da tavsiye etti.

Sonuç olarak Ağustos 2021 olarak belirlenen ofise dönüş tarihi, öncelikle Ocak 2022 ve sonrasında Şubat 2022 olarak revize edilmişti. Şirketin aldığı yeni karar, sürecin birkaç ay daha uzayabileceği anlamına geliyor. Tabii ki kararın netleşmesi için pandeminin koşullarını dikkate almak doğru olacaktır.

Peki siz Apple tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işletmeler hangi çalışma sistemini uygulamalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.