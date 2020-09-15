Bütün Apple Servislerini Birleştiren Apple One Duyuruldu

Ağustos ayında ortaya çıkan bir rapor neticesinde Apple kullanıcıların içlerinden seçim yapabileceği çok sayıda paketi içeren Apple’ın yeni abonelik sisteminin geleceği ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Bugün ise Apple tarafından gerçekleştirilen Time Flies etkinliğinde Apple One duyuruldu. Peki, Apple'ın yeni abonelik sistemi neler sunuyor? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Abonelik Sistemi Apple One Neler Sunuyor?

Apple, bugün düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni abonelik sistemini tanıttı. Apple'ın yeni abonelik sistemi sayesinde Apple hizmetlerine teker teker abone olmak yerine yalnızca bir pakete abone olunarak Apple'ın bütün hizmetlerine erişim sağlanabilecek. Yeni abonelik sisteminde Individual, Family ve Premier olmak üzere toplamda üç farklı abonelik planı bulunuyor.

• Aylık 14.95 dolar fiyat etiketine sahip olan Individual paketinde Apple Music, Apple TV+, 50GB iCloud depolama alanı, Apple Arcade hizmetleri yer alıyor.

• Aylık 19.95 dolar fiyat etiketine sahip olan Family paketinde tıpkı Individual paketinde olduğu gibi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade hizmetleri yer alıyor ancak bu pakette farklı olarak hizmetler aile üyeleri ile paylaşılabiliyor ve 200GB ilave iCloud depolama alanı veriliyor.

• Aylık 29.95 dolar fiyat etiketine sahip olan Premier paketinde ise Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Fitness+, 2TB iCloud depolama alanı, Apple Arcade hizmetleri yer alıyor.