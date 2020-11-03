Apple One More Thing Etkinliği Duvar Kağıtları Çıktı: Hemen İndirin

Şirketin, etkinlikte AirTag'lerle birlikte ilk Apple Silicon Mac'lerini duyurması bekleniyor. Etkinliğin duvar kağıtları çıktı. Hemen sizlerde indirerek telefonunuzun veya bilgisisayarınızın arka planını değiştirebilirsiniz.

Apple One More Thing Etkinliği Duvar Kağıdı İndir

10 Kasım 2020'de Türkiye saati ile 21.00'da yapılması planlanan "One More Thing" (Bir Şey Daha) etkinliği resmi olarak açıklandı. Etkinlikte Apple'ın kendi işlemcili Mac modellerinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Etkinlik tarihinin açıklanmasının ardından duvar kağıtları da gün yüzüne çıktı.

Hemen aşağıdan duvar kağıtlarına bakabilirsiniz.

Duvar kağıtlarını indirmek için üzerine tıklayıp kaydet butonuna basmanız yeterli.

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte yeni Mac'lerde Apple Silicon işlemcilerin olacağı bilgisi paylaşıldı. Geçişin iki yıl içerisinde tamamlanacağı duyuruldu. İlk Apple Silicon işlemcili Mac modelleri 10 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte duyurulacak.

"One More Thing" (Bir Şey Daha) etkinliği online olarak yapılacak. Tıpkı Apple'ın bu yıl düzenlemiş olduğu etkinlikler gibi. Bildiğiniz gibi şirket geçtiğimiz haftalarda da yeni iPhone modellerini tanıtmıştı.

iPhone 12 serisi hakkında detaylı bilgiye hemen yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz. "One More Thing" (Bir Şey Daha) etkinliği gerçekleştikten hemen sonra Tamindir ekibi olarak tanıtılan tüm ürünlerin özelliklerini ve fiyat bilgisini sizlerle paylaşacağız.

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