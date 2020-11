Apple One More Thing Etkinliği Nasıl İzlenir? Yeni Mac'ler Geliyor

Apple, yeni bilgisayar modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket yeni bilgisalyalarını ve geliştirmelerini 10 Kasım'da düzenleyeceği One More Thing etkinliğinde paylaşacak. One More Thing etkinliği nasıl izlenir? İşte Apple One More Thing etkinliği canlı yayın linki.

10 Kasım Apple One More Thing Etkinliği Nasıl İzlenir? Apple Etkinliği Saat Kaçta Başlayacak?

Apple'ın 10 Kasım'da düzenleyeceği One More Thing etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. YouTube'un yanı sıra etkinlik Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden ve Apple TV üzerinden de kolayca takip edilebilecek.

Apple One More Thing Etkinliği YouTube Canlı Yayın Linki

Apple Apple One More Thing etkinliği 10 Kasım Salı günü saat 21:00'da başlayacak. Hemen aşağıdan canlı yayın bağlantısına ulaşabilirsiniz. YouTube oynatıcısındaki hatırlatıcı oluştur butonuna bastığınızda canlı yayın başladığında cihazınıza bildirim gelecek. Böylece etkinliği kaçırmamış olacaksınız.

Apple One More Thing Etkinliği Canlı Yayın Linki

Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayını izleme şansınız bulunuyor. Apple'ın resmi internet sitesindeki canlı yayına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik 21:00'da başlayacak.

