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Apple, Önemli Bir Özelliği Türkiye’de Kullanıma Sunmadı!

Apple Watch Series4 EKG Özelliği 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Apple, yeni akıllı saati Watch Series 4 modeliyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Son teknoloji özelliklerle donatılan bu saatte, EKG yani elektrokardiyografi özelliği de bulunuyor. EKG özelliği ilk olarak sadece ABD’de kullanıma sunulmuştu ancak Apple, bu önemli özelliğin önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerde de hizmete gireceğini açıklamıştı.

Apple bugün yeni watchOS 5.2 güncellemesini akıllı saatleri Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3, Series 4 ve kablosuz kulaklığı AirPods 2 için yayınladı. Bu güncelleme sayesinde, Watch Series 4’teki EKG özelliği ABD’den sonra artık Avrupa ülkelerinde de kullanılabiliyor.

Apple’ın, akıllı saatindeki EKG özelliğini 23 ülkede kullanıma sunmasına rağmen Türkiye’yi bunun dışında bırakması büyük şaşkınlık yarattı. Yani bu özellik Avrupa ülkelerinde kullanılabilse de maalesef ülkemizde kullanılamıyor. Hatta EKG özelliği bir yana dursun, düzensiz ritim bildirimleri özelliği bile ülkemizde hala kullanıma sunulmuş değil.

Apple Watch Series4 EKG Özelliği 2

Watch Series 4’teki söz konusu özelliklerin ülkemizde de kullanılabilmesi için Apple’ın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması gerekiyor. Fakat şimdiye kadar herhangi bir anlaşma sağlanamamış gibi görünüyor. Hatta Apple, Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı ile hiç iletişime geçmemiş bile olabilir.

watchOS 5.2 güncellemesini cihazınıza, iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme kısmından indirebilirsiniz.

Apple Watch Series 4’teki EKG özelliğinin geçerli olduğu ülkeler şu şekilde;

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guam, Hong Kong, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Porto Riko, Romanya, ispanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları.

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