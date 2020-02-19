Apple Önümüzdeki Ay Yeni Bir Etkinlik Düzenlemeye Hazırlanıyor!

Digitimes tarafından yayınlanan yeni raporlara göre Apple önümüzdeki ayın sonunda yeni bir etkinlik ile karşımıza çıkabilir.

Yeni Ürünlerini Tanıtacak

Geçtiğimiz aylarda şirketin olası yeni ürünlerine yönelik pek çok sızıntı duyduk ve görünüşe göre bu ürünlerle karşılaşmamıza oldukça kısa bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni raporlara göre şirket, 31 Mart 2020 tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinlik kapsamında iPhone 9 ve iPad Pro (yeni nesil) ile karşılaşmayı bekliyoruz.

Her iki ürünün de bu tarihte duyurulması ve sonraki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. Yine de Corona Virüsü nedeni ile yaşanabilecek bazı gecikmeleri göz önünde bulundurmamızda fayda var. Bu noktada sevkiyatların gecikmesi, sınırlı sayıda ürünün satışa sunulması ya da lansmanın tamamen ertelenmesi söz konusu olabilir.

Eğer yeni nesil iPad Pro modelinden başlarsak en büyük değişikliğin 3D ToF modülünü de içeren üçlü kamera kurulumu olacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak bütçe odaklı iPhone 9 modelini de es geçmemek gerekiyor. Şu aşamada belirsizliğini koruyor olsa da 13 inçlik yenilenmiş bir MacBook Pro görmemiz de mümkün.

Her zaman olduğu gibi yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Siz de yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.