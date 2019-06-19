Apple, Oscar için Film Başına 30 Milyon Dolar Harcayacak

Geçtiğimiz mart ayında Apple TV + adını verdiği online dizi ve film platformunu tanıtan Apple, gözünü Oscar’a dikti. Netflix’in Roma ile açtığı Oscar yolundan ilerlemek isteyen Cupertinolu teknoloji devi, film başına en az 30 milyon dolar bütçe ayırmayı planlıyor.

Netflix ve Amazon’un başını çektiği streaming yayın sektörüne 1 milyar dolarla giren Apple, yeni servisi Apple TV + için Steven Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston ve Jason Momoa gibi Hollywood’un dev isimleriyle ortaklık kurmuştu.

Apple’ın bu sonbaharda piyasaya süreceği video odaklı akış servisinin, yılda 7 ila 10 milyar dolar arasında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Daha önce yaptığımız haberde, Apple’ın, Moonlight, Ex Machina ve Hereditary gibi başarılı yapımların arkasında bulunan New York merkezli film stüdyosu A24 ile ortaklık kurduğu sizlerle paylaşmıştık.

Yönetmen koltuğunda Barry Jenkins'in oturduğu Moonlight, 89. Oscar Ödülleri'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülmüştü.

Şirketin rüştünü ispatlamış prodüksiyon şirketleriyle yaptığı anlaşmalar, Oscar yarışında boy gösterebilecek yapımlar üretmek istediğini gösteriyor.

Bugün, New York Post gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı haber de, bu görüşü destekliyor. Habere göre Apple, yılda altı filme bütçe ayırmayı planlıyor. Film başına 30 milyon dolar harcamayı hedefleyen şirket, tıpkı Netflix’in Roma ile yaptığı gibi Oscar’a uzanmanın hayallerini kuruyor.

Alfonso Cuaron’un yönetmen koltuğunda oturduğu Netflix imzalı Roma filmi, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ‘En İyi Sinematografi’ ve ‘En İyi Yönetmen’ olmak üzere üç dalda Oscar kazanmıştı.

Sektörün bir diğer devi Amazon ise 2017 yılında Manchester by the Sea ile En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazanmıştı.