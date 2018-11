Apple, Oscarlık Filmler Üretmek için A24 ile Anlaştı

Dizi sektörüne 1 milyar dolarla giren Apple, gözünü şimdi de beyaz perdeye dikti. Daha önce Steven Spielberg, Reese Witherspoon ve Oprah Winfrey gibi isimlerle anlaşma imzalayan teknoloji devi, bu kez de Oscarlı film stüdyosu A24 ile ortaklık kurdu.

Haziran ayında içerik stratejisine yön vermeleri amacıyla televizyonun en yaratıcı ve en başarılı yöneticilerinden Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg’u bünyesine katan şirket, önemli bir hamleye daha imza attı.

Apple, Hollywood’a damga vuracak filmler üretmek için düşük bütçeli yapımlarıyla büyük başarılar yakalayan New York merkezli film stüdyosu A24 ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

John Hodges, David Fenkel ve Daniel Katz tarafından 2012 yılında kurulan A24, en basit tabirle 'kendine ait bir tarzı ve anlatısı olan’ filmler için kullanılan auteur odaklı projeleri destekleyerek sektörde farklı bir yerde konumlandı.

Ex Machina (2014)

Stüdyonun imzasını taşıyan Moonlight, 2017’de En İyi Film Oscarı ’na layık görülmüştü. Ayrıca Room, The Witch, Ex Machina, The Lobster ve Lady Bird gibi yapımlar da izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Şirketin son yapımları arasında Eighth Grade, Hereditary ve ünlü aktör Jonah Hill’ın ilk yönetmenlik denemesi Mid90s bulunuyor.

Apple, A24 ile yaptığı anlaşmayla sinema endüstrisine dair ilk ciddi adımı atmış oldu. Orijinal dizi ve filmler üretmek için 1 milyar doları gözden çıkaran şirket, Netflix ve Amazon gibi dev rakiplerin karşısına eli güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

The Lobster (2015)

Apple’ın TV dizileri arasında, Reese Witherspoon, Aniston ve Steve Carell'in oynadığı sabah programıyla ilgili bir drama, bilim kurgu efsanesi Amazin Stories remake’i, yönetmen koltuğunda Damien Chazelle’in olacağı Jason Momoa’lı See, Hailee Steinfeld'in oynadığı komedi serisi Dickinson, David Goyer ve Josh Friedman'dan Defending Jacob ve Battlestar Galactica‘nın yapımcısı Ron Moore’dan bir uzay dizisi bulunuyor.

Tüm bu yapımlar Apple’ın 100’den fazla ülkede hizmete sunacağı yeni dijital yayın platformunda yayınlanacak. Şirketin halihazırdaki içerik yelpazesi, Netflix ve Amazon’un kütüphanesiyle rekabet edebilecek bir kaliteye sahip. Öte yandan, tüm bu içeriklerin Apple cihaz sahiplerine ücretsiz sunulması da gündemde.