Apple'ın Otomobili Geliyor: Otonom Sürüş Test Detayları Ortaya Çıktı!

AppleInsider aracılığıyla Kaliforniya DMV'den (Motorlu Taşıtlar Dairesi) alınan verilere göre, Apple'ın Otonom Sürüş özelliklerini Kaliforniya yollarında test ettiği bildiriliyor.

Kaliforniya DMV, şirketlerin otonom sürüş testi için kullanılan sürücü ve araç sayısı gibi önemli ayrıntıları kaydetmelerini zorunlu kılıyor. DMV, Apple'ın kamuya açık yollarda otonom sürüş özelliklerini test etmek için kayıtlı 67 aracı ve 201 sürücüsü olduğunu belirtiyor.

MacReports'a göre Apple'ın Ocak 2023'te 196 yetkili testçisi vardı ve o zamandan beri Otonom Sürüş özelliklerini test etmek için beş yeni sürücü ekledi. DMV'nin verileri, Apple'ın sürücüsüz tamamen otonom otomobiller için test yapan sürücüsüz testçiler listesinin bir parçası olmadığını gösteriyor ancak şirket sürücüsüz otomobilleri bir sürücü ile test etmeye kararlı.

Apple, Otomobili Ne Zaman Piyasaya Sürecek?

Apple, 2023'ün ilk çeyreğinde, aracın lastiği ve jantının bir kaldırıma temas ettiği ve yetkililerin dâhil olmadığı küçük bir çarpışma bildirdi. Apple, kayıt olduğundan bu yana Kaliforniya'da toplam 16 çarpışma rapor etti. Otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalıştığı ve hatta sürücüsüz otomobil girişimlerini satın aldığı bildirilen şirketin bu alandaki söylentileri yıllardır devam ediyor. Apple'ın araç düzeni, aracın geleneksel araç kontrol girişi içermeyeceğini belirten önceki raporların aksine, bir direksiyon simidi ve pedallar içeriyor.

Aracın özel bir Apple çipinden güç alacağı ve lüks bir araç olmasını sağlayacak şekilde 100.000 dolar'ın altında bir fiyat etiketine sahip olacağı bildiriliyor. Apple'ın otomobilinin 2026'dan önce çıkması mümkün görünmüyor.