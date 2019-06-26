Apple, Otonom Araç Şirketi 'Drive AI'ı Satın Aldı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, otonom araçlara duyduğu ilgiyi her fırsatta göstermeye devam ediyor. Şirket son olarak, sektörde yeni olan ve otonom araç çalışmalarıyla tanınan Drive AI adlı bir şirketi satın aldı.

CNBC’nin, San Francisco Chronicle’ı kaynak gösterdiği haberine göre, otonom araç projesi için 90 kişinin işe alınması planlanıyor. Projede geliştirilen otonom araçların, ilk olarak Arlington ve Texas’ta kullanılması bekleniyor.

Daha önce Axious’ta yayınlanan bir haberde ise, Drive AI’ın bazı aktiflerinin ve otomobillerinin Apple tarafından satın alındığı ifade edilmişti. Ayrıca Apple’ın pek çok Drive AI mühendisini de işe aldığı belirtilmişti.

Haberde Apple’ın, Titan Projesi olarak adlandırılan bir otomobil projesiyle ilgili olarak Ocak ayında 200 çalışanını işten çıkardığı da bildirilmişti.

CNBC, Apple’ın söz konusu satın alma işlemi için ne kadarlık bir bedel ödediğini açıklamadı. Ancak Pitchbook Data’nın verilerine göre Drive AI’ın değeri yaklaşık olarak 200 milyon dolar seviyelerinde.