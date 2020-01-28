Apple Otonom Aracı ile Sektörde Devrim Yapacak!

Apple üzerinde çalıştığı otonom araba ile birlikte sektörde yeni bir devrim yapabilir. İşte son sızıntılarla birlikte ortaya çıkan yeni detaylar!

Ses ve Hareket ile Kontrol

Bildiğiniz üzere Apple, uzun bir süredir kendi otonom arabası ile gündeme geliyor. Şirket bu yönde açıklamalardan kaçınıyor olsa da raporlar ve söylentiler dahilinde artık emin sayılabiliriz. Bazı yeni sızıntılara göre bu yeni otonom araba ses ve hareket ile kontrol edilecek.

Sızıntıların kaynağında Apple'ın ağustos ayında aldığı bir patent var. Patent, özünde aracın kontrolü için kullanıcılara üç farklı seçenek sunuyor.

Bunlardan ilki sesle kontrol olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre sürücü "Canım biraz kahve istiyor." dediğinde araç en yakın kafeye gidecek. Eğer daha spesifik bir yönlendirme yapmak istiyorsanız "Ana caddede bulunan en sevdiğim kahveciye gidelim." gibi komutlar da verebiliyorsunuz. Farklı sürücüler, farklı komut biçimleri oluşturabiliyor.

Bir diğer özellik hareket kontrolü ve burada bir akıllı telefondan yardım alıyorsunuz. Örneğin araçtan çıktınız ve akıllı telefonunuzla belirli bir yeri işaret edip "Arabayı şuraya park et." dediniz. İşte bu kadar. Sistemler durumu ve komutu analiz eder ve yerine getirir. Burada işlerin karışmaması adına çok ince ayarların yapılması gerekecek gibi gözüküyor.

Buna ek olarak aracın içerisinde dev bir dokunmatik ekran bulunacak. Bu ekranda şirketin kendi özel arayüzünü (belki de CarOS) beklememiz mümkün. Ekranda aracın neler yapacağına yönelik komutları vermek mümkün olacak. Örneğin nereye gidileceğini veya nereye park edileceğini elle seçebileceksiniz.

Her zaman olduğu gibi alınan patentler bu teknolojinin hayata geçeceği anlamına gelmez. Ancak şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu bizlere gösterir. Bildiğimiz bir şey varsa, o da Apple'ın otonom aracında farklılıklar sunacağı. Peki siz bu teknolojiler hakkında neler düşünüyorsunuz?