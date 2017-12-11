Apple, Otonom Sürüş Teknolojisindeki Detayları Paylaştı

Apple, otonom araç projesindeki detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkartıyor. Şirketin, AI (Yapay Zeka) araştırma direktörü Ruslan Salakhutdinov, otonom sürüş teknolojisinde çalışan ekibin neler yaptığına dair önemli bilgiler verdi.

Cupertino merkezli teknoloji devi, bir süredir otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Apple, bu doğrultuda araçların zifiri karanlıkta dahi etraftaki nesneleri tanıması için yerleşik kameralar kullanan bir sistem hazırladı. Hatta görüş açısında olmasa bile bir yayanın konumunu tahmin edebilen teknoloji, olası kazaların önüne geçiyor.

Sistem aynı zamanda, acil durumlarda otomobildeki sensörleri ve yapay zeka teknolojisini kullanarak, lokalizasyon ve haritalama yoluyla arabaya otomatik olarak en doğru yönü veriyor. 3D haritalandırma tekniğiyle, yakındaki ve uzaktaki nesneleri/yayaları tanımlayabilen sistem, güvenliği üst seviyede tutuyor.

Apple, otonom sürüş teknolojisindeki projelerini ticari bir seviyeye taşıyacak mı henüz belli değil. Şirketin şu andaki amacı, yeni mabedi Apple Campus'te çalışanlarının kullanabileceği otonom bir servis aracı üretmek. Bununla birlikte Apple'ın Project Titan adını verdiği otonom sürüş teknolojisini geliştirmek için yüzlerce mühendisten oluşan bir ekip oluşturduğunu biliyoruz. 2014 yılında startı verilen ve sır gibi saklanan proje için en önemli ilerlemenin 2019 yılında yaşanacağı söyleniyor.

Şirketin AI araştırma direktörü Ruslan Salakhutdinov'ın, yapay zeka projeleri hakkında yaptığı sunum oldukça önemli. Zira, gittikçe gelişen bu endüstrinin en güçlü adaylarından bir tanesi de şüphesiz Apple. Şirketin bu adımının altında, yapay zeka alanında çalışan yetenekleri Facebook, Google ya da diğer teknoloji devlerine kaptırmak istememesi yatıyor olabilir. Bunun yolu da Apple'ın yapay zeka endüstrisinde iyi bir seçenek olduğunu kanıtlamasından geçiyor.

Bakalım ilerleyen zamanlarda Apple'ın, başta otonom sürüş teknolojisi olmak üzere diğer alanlardaki yatırımları artacak mı?