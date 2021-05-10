Apple Oyun Konsolu mu Geliştiriyor?

Apple oyun konsolu geliştiriyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin Nintendo Switch gibi taşınabilir konsol üzerinde çalıştığı iddia edildi. Peki, şirketin üzerinde çalıştığı iddia edilen konsolun detayları neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Apple Oyun Konsolu Üretecek mi?

ABD merkezli teknoloji devi tarafından satışa sunulan mobil cihazlar oyunculara yönelik değildir. iPhone ve iPad serisi çok güçlü donanıma sahip olsa bile üst düzey dahili soğutma sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlanmadı. Bunun yanı sıra GPU konusuna da odaklanılmadı.

Kore merkezli Clien isimli web sitesi, teknoloji devi Apple'ın Nintendo Switch benzeri taşınabilir konsol üzerinde çalıştığını iddia etti. Ortaya atılan bu iddia, şirketin bu zamana kadar oyuncu odaklı cihaz geliştirmediğinden ötürü çok sayıda kullanıcıyı şaşırttı.

Şirketin ayrıca ARM tabanlı yeni yonga seti üzerinde çalıştığı iddia edildi. Söz konusu oyun konsolunda Apple firmasının A serisi ve M serisi yerine yeni ARM tabanlı yonga setinin yer alacağı ifade edildi. Yeni yonga setinin Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisi ve gelişmiş GPU performansına sahip olacağı belirtildi.

Ortaya atılan iddiaya göre taşınabilir hibrit konsol, üst düzey dahili soğutucu sistemine sahip olabilir. Apple firmasının gelecek oyunlar için Ubisoft ile görüşmeler yaptığı söyleniyor. Elbette bu bilgilerin tamamı bir iddiadan ibaret. Bu sebepten ötürü söz konusu iddiaların gerçek olmama ihtimali bulunuyor. Şirket tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Qualcomm da Oyun Konsolu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm'un da Nintendo Switch benzeri oyun konsolu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Aktarılan bilgilere göre Quick Charge isimli hızlı şarj teknolojisine sahip olan el konsolu, iddiaya göre 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Konsolun akıllı telefonlardan biraz daha büyük olduğu ve ayrıca telefonlara kıyasla biraz daha kalın bir yapıya sahip olduğu ifade edilmişti. Kontrolcülerün tıpkı Switch'te olduğu gibi cihazın sağ ve sol kısımlarında yer alacağı belirtilmişti. Paylaşılan bilgilere göre taşınabilir oyun konsolu, 6,65 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Konsolun 2022 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia ediliyor.