Apple Ekranın Sadece Özel Gözlükle Görülebildiği Bir Patent Aldı

Apple'ın özel gözlükle görülebilen ekran patenti merak uyandırıyor. Şirket, iPhone ekranını yalnızca özel gözlüklerle göstermek istiyor, böylece ekranda ne olduğunu yalnızca telefon sahibi takip edebilir.

Patently Apple, Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) sunduğu ve şirketin bir elektronik cihazda görüş düzeltmeli grafik çıktıları görüntülemesine izin verecek bir patent başvurusu keşfetti.

Patent yalnızca bu tür gözlüklerin sahibinin bir ekrandaki içeriği okumasına izin verecek "Gizlilik Gözlüğü" adlı bir şeyi de açıklıyor. Yani ekranın etrafındaki meraklı insanlar, telefona göz atamayacak gibi görünüyor.

Apple özel gözlükle görülebilen ekran üzerinde çalışıyor

Patent, insanların büyük bir yüzdesinin düzgün görebilmek için numaralı gözlük veya kontakt lens kullanması gerektiğine işaret ediyor. Apple'ın patentte bahsettiği teknoloji, bir iPhone veya iPad Pro ekranının kullanıcının görüşünü otomatik olarak düzeltmesini sağlayacak.

Örneğin, bir kullanıcı miyopsa ancak gözlük takmıyorsa, kullanıcının ekranı net bir şekilde görebilmesi için herhangi bir düzeltme gerekmeyeceğinden, standart ekran gösterilecektir. Ancak miyop kullanıcı gözlük takıyorsa ekran, cihazı kullanan kişinin net görebilmek için gözlüklerini çıkarmak zorunda kalmayacağı şekilde ayarlanabilir.

Patent başvurusu, bir cihaz kullanıcısının yüzünün tamamının veya bir kısmının taranmasından ve cihazın kilidini açmak için eşleşmesi gereken bir derinlik haritasının oluşturulmasından bahsediyor, ki zaten Face ID de böyle çalışıyor.

Tarama, yalnızca cihazın kayıtlı kullanıcısı olarak taranan kişinin kimliğini doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda derinlik haritasını kullanarak kullanıcının görüşünün nasıl düzeltileceğini de belirleyebilir.

Patentteki çizim, bir kullanıcının gerekli düzeltici gözlüğü belirlemek için Face ID kullanmak yerine bilgilerini nasıl girebileceğini gösteriyor.

Cihaz, aynı kullanıcının daha sonra cihazın kilidini açmaya çalışırken Face ID tarafından keşfedilmesi durumunda, ekranın otomatik olarak düzeltilmesi için taramanın sonuçlarını saklayacak.

Patent açıklamasında Apple, "Yöntem ayrıca düzeltici gözlük senaryosu ve kayıtlı kullanıcı ile bağlantılı bir ekran profilinin seçilmesini ve seçilen ekran profiline göre bir grafik çıktısının üretilmesini içerebilir." diyor.

Başka bir deyişle Apple, kullanıcının düzeltici lenslerini takıp takmadığını anlayacak ve kullanıcı gözlüklerini çıkarırsa ekran çıktısı değişecek. Sonuç olarak kullanıcının düzeltici lenslerini takıp takmadığına bakılmaksızın, ekrandaki görüntü ona net görünecek.