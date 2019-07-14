Apple Park 4 Milyar Dolar ile Dünyanın En Değerli Binalarından

2017 yılından yapımı tamamlanan ve Apple'ın merkezi yönetim noktalarından olan Apple Park'ın değeri ortaya çıktı. 4 milyar dolardan daha değerli olan bina bu alanda listenin ilk sıralarda yer alıyor.

Teknoloji devinin üretim, yönetim ve geliştirme merkezi olan Apple Park'ı tasarlarken ve inşa ederken hiçbir masraftan kaçmadı. Binanın mülkiyeti ve büyüklüğü uzun zamandır tartışılıyordu ancak artık tam olarak ne kadar değere sahip olduğunu da biliyoruz.

Apple Park'ın kendisi 3.6 milyar dolar değerinde. Ancak işin içine bilgisayarlar, mobilyalar ve toprak ekipmanları gibi şeyleri girdiğinde bu değer 4.17 milyar dolara yükseliyor. Emlak vergisi ödemek için Apple Park'ın maliyetini hesaplayan Santa Clara ilçesi, Apple Park için 4 milyon dolar ödendiğini söyledi.