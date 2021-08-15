Apple'a Patent İhlali Yüzünden 300 Milyon Dolarlık Ceza

Apple'ın patent ihlali 300 milyon dolarlık ceza ödemesine yol açtı. Apple ve teknoloji şirketi Optis Wireless Technology arasında devam eden patent anlaşmazlığında jüri, Apple'ın 300 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi. Apple ise Optis'i telif haklarını tekelleştirmeyle suçluyor.

Teksas jürisinin Cuma günü belirlediği bir patent anlaşmazlığındaki yeniden yargılamanın ardından, Apple'ın 300 milyon dolarlık telif ücreti ödemesi gerekiyor. Reuters tarafından bildirildiği üzere jüri, Apple'ın iPhone'larda, iPad'lerde ve Watch'ta kullandığı teknolojinin Optis'in patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla patent şirketi Optis Wireless Technology ve ilgili şirketlerine ödeme yapması gerektiğine karar verdi.

Apple patent ihlaliyle 300 milyon dolarlık ceza ödeyecek

Geçen yıl bir jüri, Optis'e anlaşmazlık sonucu 506 milyon dolar verdi, ancak başka bir yargıç bu cezayı geri çevirdi ve yalnızca zararlara odaklanan yeni dava açılmasına karar verdi. ABD Bölge Yargıcı Rodney Gilstrap ilk jürinin verdiği miktarın adil olmadığını söyleyerek, standart patent davalarında gerekli olan FRAND şartlarına göre değerlendirmediğini aktardı.

The Register'ın bildirdiğine göre davaya dahil olan beş patent bir zamanlar LG, Panasonic ve Samsung'a aitti, ancak bu patentler birer birer Optis tarafından satın alındı.

Apple, Pazar günü yapılan yorum talebine yanıt vermedi, ancak Reuters'e yaptığı açıklamada patent mücadelesine kararla devam etmeyi planladıklarını söyledi. Apple'dan gelen açıklamada, "Optis hiçbir ürün üretmiyor ve tek işi, biriktirdikleri patentleri kullanarak şirketlere dava açmak. Edindikleri patentler için makul olmayan ödemeler yapma girişimlerine karşı kendimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bloomberg Teksas davasının, Optis'in Cupertino şirketinden yaklaşık 7 milyar dolar toplama girişiminin bir parçası olduğunu bildirdi. İngiltere'de devam eden deneme kapsamında Optis, patentlerin kullanımı için küresel telif oranı belirlemeyi umuyor. Buna karşılık Temmuz ayında Apple avukatları ise Apple'ın "ticari olarak kabul edilemez" bir miktar ödemek zorunda kalması durumunda İngiliz pazarından çekileceği konusunda uyarıda bulundu.

Geçen ay Apple, 81,4 milyar dolarlık rekor üçüncü çeyrek geliri bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, akıllı telefon pazarında yüzde 14.3'lük pazar payına sahip. ABD'li teknoloji devi, ikinci çeyrekteki yüzde 14'lük pazar payını yüzde 0.3 oranında arttırdı.