Apple, Patent İhlali Nedeniyle 837 Milyon Dolar Ödeyecek

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech), 2016 yılında iki teknoloji devi Apple ve Broadcom’a patent ihlali davası açmıştı. Geçen dört yılın ardından dava sonuçlandı ve iki şirketin Caltech'e toplamda 1.1 milyar dolar ödemesine karar verildi.

Caltech’in, Apple ve Broadcom’a karşı üniversitenin kablosuz veri aktarımı ile ilgili dört patentini ihlal ettikleri gerekçesiyle açtığı davada, Apple’ın 837 milyon dolar, Broadcom’un ise 270 milyon dolar ödemesine karar verildi. Caltech, Apple’ın kendisine 802.11n ve 801.11ac kablosuz bağlantı çiplerinin lisanslarından dolayı borçlu olduğu miktarı cihaz başına 1.4 dolar, Broadcom için ise cihaz başına 26 sent olarak hesapladı.

Davanın başlarında Apple, Broadcom’dan yalnızca satışa hazır kablosuz bağlantı çiplerini aldıkları konusunda argümanlar sunmuş ve Apple teknolojiyi bizzat ihlal etmediği için dava edilemeyeceğini öne sürmüş olsa da Apple’ın sunduğu bu tarz argümanlar mahkeme kararında etkili olmadı.

Apple ve Broadcom, mahkeme kararını temyize götürmeyi düşünse de şu an ne yapacaklarına yönelik daha fazla detay bilinmiyor. Caltech’in aynı teknolojiyi kullanan diğer firmalara dava açıp açmayacağını ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.