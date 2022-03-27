Apple Pay, Rus Kullanıcılarının Apple Pay ile Ödeme Yapmasını Sağlayan Açığı Kapatıyor

Reuters'in haberine göre Apple Pay artık Rus kartları için kullanılan ödeme sistemi Mir'i desteklemeyecek ve Rusların ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar arasında hizmeti kullanmaya devam etmesine izin veren açığı kapatacak.

Mir'in kendi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda "Apple, NSPK'ya [Rusya'nın Ulusal Ödeme Kartı Sistemi] Apple Pay ödeme hizmetindeki 'Mir' kartlarının desteğini askıya aldığını bildirdi. 24 Mart'tan beri hizmete yeni 'Mir' kartları yüklenemiyor." ifadelerine yer verdi. Şirket ayrıca daha önce Apple Pay'e eklenen Mir kartlarının "önümüzdeki birkaç gün" boyunca çalışmayacağını da belirtiyor. Apple Pay, Mir kartları için ilk desteğini geçen yıl getirmişti.

The Guardian'a göre Mir, Rusya Merkez Bankası'na ait ve Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından uygulanan ekonomik yaptırımlara yanıt olarak kuruldu. Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre MIR kartları, ülkedeki tüm yeni kartların yaklaşık yüzde 32'sini oluşturuyor.

Google da Mir ile Bağlantılarını Kesiyor

WSJ'in bildirdiğine göre Google da Mir ile bağlantılarını kesmek için adımlar atıyor. Şirketin geçtiğimiz Ekim ayında başlayan ve kullanıcıların Mir kartlarını Google Pay'e bağlamasına olanak tanıyan bir projeyi duraklattığı bildiriliyor. Bir Google sözcüsü WSJ'ye yaptığı açıklamada "Google Pay, ödeme hizmetlerinde bizim kontrolümüz dışında yaşanan kesintinin bir sonucu olarak Rusya'da ödemelerle ilgili hizmetleri duraklatıyor." dedi.

Birkaç ülkenin VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank ve Otkritie FC Bank dâhil olmak üzere Rusya'nın büyük bankalarına mali yaptırımlar getirmesinin ardından birçok Rus kullanıcının Apple Pay ve Google Pay'den bağlantısı kesilmişti. Bu ayın başlarında Visa ve MasterCard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya alarak Rusların kredi veya banka kartlarını ülke dışında veya uluslararası çevrimiçi ödemeler için kullanmasını engellemişti.