Apple Pencil'a Biyometrik Sensör ve Kamera Geliyor

Apple tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Kuruluşu'na yapılan bir patent başvurusunda Apple Pencil'a nelerin geleceği ortaya çıktı. Patent "Stylus İçin Dokunmatik Tabanlı Giriş" olarak adlandırılıyor ve pek çok yeni özelliği barındırıyor.

Patent başvurusunda Apple, "dokunma sensörü, kullanıcı tarafından bir dokunma, çift dokunma, üçlü dokunma veya başka bir dokunma hareketini algılamak için kullanılabilir" diyor. Bu, kullanıcının parmak ucunun durduğu kalemin yanındaki dokunmaya duyarlı bir panel aracılığıyla çalışacak. Örneğin; web sayfalarında gezinmek için kalemde yukarı ve aşağı kaydıracaksınız.

Patentte yazan detaylarda kullanıcı bir kalemi veya başka bir dokunmatik tabanlı cihazı tutarken sağlanan giriş seçenekleriyle sınırlı olabileceği söyleniyorken kalem üzerindeki "ek dokunma yetenekleri" kullanışlı olacaktır.

Apple'ın patent başvurusunda "Kalemde yer alacak dokunmatik bölge sayesinde ekrana bağlı kalmadan gezinilebilir. Ha rici aygıtta kopyalama işlevi, yapıştırma işlevi, geri alma ve yineleme işlevi gibi şeyleri gerçekleştirmek dokunma girişi olarak yorumlanabilir." şeklinde bir detaya yer verilmiş.