Apple Pencil Destekli Yeni 9.7 inç iPad Tanıtıldı; İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple Chicago etkinliğinde 2018’in ilk iPad’i tanıtıldı. Apple Pencil desteğiyle gelen yeni 9.7 inç iPad’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi detayları haberimizde.

Apple iPad 9.7 inç (2018) Özellikleri:

Apple’ın Chicago’daki Lane Tech College Prep High School’da gerçekleştirdiği, canlı olarak yayınlanmayan eğitim odaklı etkinliğinde beklediğimiz üzere yeni iPad sahne aldı. Pro model olmamasına karşın Apple Pencil desteği sunan yeni iPad, eğitim için özel olarak tasarlanmış. En çok satılan iPad modeli olan 9.7 inç iPad’in kalem desteği sağlanmış sürümü diyebiliriz. 9.7 inç Retina ekran, 10 saate kadar pil ömrü, A10 çip, 1080p HD video kaydına izin veren 8 megapiksel kamera, 300 mbps hıza kadar LTE desteği, GPS, Jiroskop, Facetime HD kamera, Touch ID ile gelen yeni iPad, Apple’a göre birçok dizüstü bilgisayardan çok daha güçlü. Apple’ın iOS 11.3 ile 1.5 sürümüne güncellediği artırılmış gerçeklik kiti ARKit’i desteklediğini de belirtmek gerek.

Apple’ın iPhone X’da yer verdiği yeni biyometrik doğrulama teknolojisi Face ID ve neredeyse çerçevesiz ekran tasarımına yer verilmeyen yeni 9.7 inç iPad ile iWorks, Garageband, Clips ve daha birçok Apple uygulaması güncellendi. iPad’in sınıflarda kullanılmasını kolaylaştıran Shared iPad, sadece 1 dakikada 1500 Apple kimliği oluşturma kolaylığı sunan Apple School Manager, çoklu hesap paylaşımı ve okul yönetimi için çocuk araçları ile geliyor. Eğitim için ücretsiz 5GB iCloud alanının 200GB’a yükseltildiği de belirtildi.

Yeni 9.7 inç iPad Teknik Özellikleri Ekran 9.7 inç, 1536x2048, 4:3, 264ppi İşlemci Apple A10 Fusion Grafik İşlemci PowerVR Series7XT Plus (6 Çekirdek) Kamera 8MP (f/2.4) arka, 1.2MP ön (f/2.2) Bellek 2GB Depolama 32GB/128GB Bağlantı WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB 2.0 Sensör Touch ID, ivmeölçer, pusula, barometre Batarya (Pil) 10 saate kadar İşletim Sistemi iOS 11.3 Boyut ve Ağırlık 240x169.5x7.5 mm, 469 g Renk Gümüş, Altın, Uzay Grisi Fiyat 1699 TL (Başlangıç)

Apple iPad 9.7 inç (2018) Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

27 Mart yani bugün satışa sunulacak yeni Apple iPad 9.7 inç 2018 modelin fiyatları son kullanıcı için 329$, okullar için 299$. Ayrı olarak satılan Apple Pencil’ın fiyatı da son kullanıcı için 99$, okullar için 89$. Apple Türkiye Online Mağaza'da ise başlangıç fiyatı 1699 TL. Apple Pencil da 479 TL fiyat etiketiyle satışta. Yeni 9.7 inç iPad'in 32GB ve 128GB olmak üzere iki ayrı modelle satışta olduğunu ve renk seçenekleri arasında gümüş, altın ve uzay grisinin bulunduğunu ekleyelim.