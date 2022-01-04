Apple Piyasa Değeri ile Rekor Kırdı!

Apple piyasa değeri ile oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Şirket, hisse fiyatlarındaki artış sayesinde 3 trilyon dolar değere sahip oldu. Teknoloji devi, böylelikle 3 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşan ilk şirket oldu. Şirketin elde ettiği başarıya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Apple Piyasaya Değeri 3 Trilyon Dolara Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın hisse fiyatlarında önemli ölçüde bir artış gerçekleşti. Bunun üzerine teknoloji devinin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı. ABD'li teknoloji devi, böylece 3 trilyon dolar piyasa değerini gören ilk şirket olarak tarihe geçti.

Apple, üç buçuk yıl önce 1 trilyon dolar barajını geçmişti. ABD'li teknoloji devi, 16 ay önce ise 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak büyük başarı elde etmişti. Şirket, şimdi ise 3 trilyon dolara ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından elde edilen başarı, hisse senedi fiyatının 182,86 dolara yükseldikten sonra gerçekleşti. Apple'ın hisse fiyatının bir süre sonra biraz düştüğü fakat buna rağmen ikinci en yüksek piyasa değerine sahip olan Microsoft'un önünde olduğu belirtildi. Aradaki farkın ise yüzde 20 civarında olduğu belirtildi.

Şirket ayrıca kısa süre önce bir başarı daha elde etmişti. Wedbush analisti Daniel Ives, geçtiğimiz ay 40 milyondan fazla iPhone 13'ün satıldığını açıklamıştı. Uzun bir süre önce ortaya çıkan ve hâlâ devam eden çip sıkıntısına rağmen Apple, yeni tip koronavirüs salgını esnasında ürünlerine yönelik artan talepleri karşılamayı başardı. Bu durum da kazançların artmasını sağladı.

Teknoloji devinin gelirinin bu çeyrekte 118 milyar doları aşması bekleniyor. Eğer beklenen seviyeye ulaşılırsa şirketin geliri, bir yıl önce belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111,4 milyar doları aşmış olacak.

Apple'ın bu yıl içerisinde delikli ekrana sahip çentiksiz iPhone 14'ün yanı sıra 5G desteğini içeren iPhone SE, yenilenen tasarıma ve M2 işlemciye sahip MacBook Air, kablosuz şarj özelliğinin yer aldığı iPad Pro ve yeni Apple Watch modelini tanıtması bekleniyor.

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