Apple Podcasts İnceleme Puanının Manipüle Edildiği Ortaya Çıktı

Apple Podcasts inceleme puanı ile ilgili şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı. Apple şirketinin podcast uygulamasının puanlarını manipüle ettiği ileri sürüldü. Peki, uygulamanın puanları nasıl manipe edildi? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, bu kez bir skandal ile gündeme geldi. Şirketin podcast uygulamasında manipülasyon yaptığı gün yüzüne çıktı. Peki, teknoloji devi, Apple Podcasts'in puanını nasıl manipüle etti?

Oldukça çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkaran Kosta Eleftheriou, Twitter üzerinden önemli paylaşımlarda bulundu. Eleftheriou tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz ay uygulama 1,8 puana sahipti ancak kasım ayının başlarından itibaren her gün binlerce olumlu yorum ve yüksek puan almaya başladı.

Podcast uygulamasının inceleme puanı kısa süre içerisinde 4,7 puana yükseldi. Bu durum, Kosta Eleftheriou'nun dikkatini çekti ve detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Eleftheriou, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aylardır güncelleme almayan uygulamaya çok ciddi sayıda olumlu puan verildiğini söyledi.

ABD merkezli teknoloji devinin uygulamayı nasıl manipüle ettiği de gün yüzüne çıktı. Eleftheriou tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar podcast'i izledikten hemen sonra ekranda bir derecelendirme penceresi çıkıyor.

Kullanıcılar derecelendirme penceresini podcast'e ait olduğunu düşünüyor. Bu sebepten ötürü kullanıcıların büyük bir kısmı 5 puan veriyor ve olumlu yorum yapıyor. Öyle ki yorumlarda izlenilen podcast'ler ile ilgili ifadeler yer alıyor.

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP