Apple, Popüler Bir Eski Facebook Yöneticisini İşe Aldı

Apple'ın bilgi sistemleri başkanı Mary Demby'nin otuz yıl çalıştıktan sonra emekli olacağı için şirketten ayrıldığı bildirilmişti. Onun yerine kimin geçeceği merak konusuydu ve Apple şimdi bilgi sistemleri ekibine liderlik etmesi için eski bir Facebook yöneticisini işe aldı.

Haber, Çarşamba günü Timothy Campos'un artık Apple'ın bilgi sistemleri ve teknolojisi (IS&T olarak da bilinir) departmanına liderlik edeceğini bildiren Bloomberg'den Mark Gurman'dan geliyor. Bu ekip, Apple'ın çevrimiçi hizmet altyapısından, müşteri desteğinden ve web sitesinden sorumludur. Şirket, öneminden dolayı şirket içinde bu operasyonu "sinir merkezi" olarak adlandırıyor.

Timothy Campos'un Geçmişi

Campos, Apple'a katılmadan önce 2010 ve 2016 yılları arasında Facebook'ta benzer bir pozisyonda çalışmıştı. Son zamanlarda ise Slack ve ardından Salesforce tarafından satın alınan "Woven" takvim platformunu kurdu.

Raporda belirtildiği üzere Campos kısa süre önce LinkedIn'de Apple'dan açıkça bahsetmemesine rağmen "yeni bir şeye hazırlandığını" söylemişti.

Bunun yanı sıra Apple'ın araştırma ve geliştirme ve şirket için diğer önemli alanlar dışındaki işe alımların çoğunu durdurması da bekleniyor. En çok etkilenen sektörler, donanım ve yazılım mühendisliğinin yanı sıra bazı kurumsal kısımlar olacak. Şirket yaptığı açıklamada işe almaya devam edeceğini ancak hızının biraz yavaşlatılacağını söyledi.