Apple, Powerbeats2 Sahiplerine 9,75 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple geçtiğimiz yıl Powerbeats2 kablosuz kulaklığın şarj almamasına neden olan bir tasarım hatası içeren davayla karşı karşıya kalmıştı. Dava sonucunda Powerbeats2 sahipleri haklı bulundu ve Apple'ın 9,75 milyon dolar ödemesi kararlaştırıldı.

2017 yılında daha Apple adına Kaliforniya Yüksek Mahkemesine yapılan ilk şikayet, hem Powerbeats2 hem de Powerbeats3 kulaklığını kapsıyordu. Şikayet sebepleri ise tümünün yanlış olduğu iddia edilen ürün sağlamlığı, su geçirmezliği ve pil ömrüyle ilgiliydi.

Apple, Powerbeats2 sahiplerine ödeme yapacak

Davacılar, Apple'a karşı Powerbeats2 kablosuz kulaklığın kısa bir süre sonra şarj edilmediğini veya şarj etmek için açılmadığını iddia ettiler. Daha önce de planlı eskitmeden dolayı ceza yiyen Apple, Powerbeats2'deki bu sorunu kabullendi ve kulaklık sahiplerine 9,75 milyon dolar ödemesi kararlaştırıldı.

Powerbeats2 sahipleri 7 Ağustos'tan önce sipariş vermişse Apple'ın ödeyeceği cezadan faydalanabilir. Davaya ilişkin açılan bilgilendirici web sitesine göre Apple'ın müşterilere ödeyeceği miktar puan sistemiyle hesaplanacak. Geçerli bir satın alma kanıtı veya garanti onarımına sahip olanlar daha fazla ödeme alabilecek.

Yapılan hesaplamara göre Powerbeats2 sahipleri geçerli satın alma kanıtı sayısına göre en fazla 189 dolara kadar ödeme almaya hak kazanabiliyor. Ayrıca davayla ilgili son görüşmenin de 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını belirtelim.