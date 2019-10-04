Apple Protesto Uygulamasını App Store'dan Kaldırdı

Apple Hong Kong'da yoğun bir şekilde kullanılan ve App Store üzerinden indirilebilen protesto uygulamasını, uygulama mağazasından kaldırdı.

HKmap Live, App Store'dan Kaldırıldı!

Hong Kong'da Haziran ayından bu yana yoğun bir şekilde süren protesto ve eylemler hala devam etmekte. Ülkede eylemciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan, eylemlerin ve polislerin durumları ve konumları hakkında bilgi alınmasını sağlayan HKmap Live isimli uygulama, App Store'dan kaldırıldı.

Uygulamanın geliştiricisi bu uygulamanın insanların sorunlu noktalardan uzak durmaları ve yasalara uymaları konusunda yardımcı olduğunu belirtirken, Apple bunun tersini düşünüyor gibi gözüküyor.

Hong Kong sokaklarındaki polis faaliyetlerini açık bir şekilde izlemeye izin veren bu uygulama, açık bir şekilde iki nedenle kullanılabilir. Birinci seçenek polis ve protestocular arasındaki çatışmalardan kaçınmak isteyen kullanıcılar olduğu gibi, ikinci seçenek ise polisten kaçmak isteyen protestocular.

Bu noktada Apple'ın attığı adım hem birinci seçenekteki kişiler hem de ikinci seçenekteki kişiler tarafından yoğun tepki aldı. Şirket söz konusu uygulamayı uygulama mağazasından kaldırmış olsa da hala internet üzerinden erişim sağlanabilmekte.