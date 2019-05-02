Apple, Qualcomm'a En Az 4,5 Milyar Dolar Ödeyecek

Bir özür sizce ne kadar eder? Mevzu bahis, dünyanın en değerli şirketlerinden Apple olunca, en az 4,5 milyar dolar edebilir! Qualcomm, patent anlaşmasının bir parçası olarak Cupertinolu şirketten yukarda gördüğünüz rakamı alacak.

ABD’li çip üreticisi Qualcomm ile Apple arasında yıllardan beri süren patent savaşları, geçtiğimiz nisan ayında resmen sona ermişti. Telif ihlali iddiaları sebebiyle sık sık mahkemede karşı karşıya gelen iki dev şirket, barış imzalamış ve aralarındaki husumeti nihayet tatlıya bağlamışlardı.

Bu barışın ilk meyvesi ise 5G'li iPhone’lar olacak. Apple’ın çok yüksek ihtimalle yakın gelecekte üreteceği 5G destekli iPhone modelleri için Qualcomm ile birlikte çalışması bekleniyor.

Esasen Apple, Qualcomm ile arasındaki husumet nedeniyle rotasını ilk olarak Intel’e çevirmişti; ancak Qualcomm ile rekabet etmekte zorlanan Intel, 5G modem üretmeyeceğini ve bu pazardan çekileceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Apple’ın önünde tek bir alternatif kalıyor. O da 5G alanındaki uzmanlığı ve kaynaklarıyla sektöre liderlik eden Qualcomm.

Tabii, önce iki şirketin halletmesi gereken bazı önemli detaylar var. Örneğin; Qualcomm’un, patent anlaşmasının bir parçası olarak Apple'dan alacağı 4,5 milyar dolar gibi.

Bilenler olacaktır; Qualcomm yıllardır iPhone’un temel bileşenlerini oluşturan bazı teknolojilerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Patent ihlallerini telafi etmek için Apple’dan 4,5 ila 4,7 milyar dolar arasında bir para alacak olan ABD’li şirket, sonunda amacına ulaştı.

Öte yandan Apple’ın gözden çıkaracağı bu paranın, ileriye dönük cihazlarında Qualcomm çiplerini kullanmak için gelecekte ödeyeceği telif ücretlerinden ayrı olduğunu söylemekte fayda var. Yani Cupertinolu şirketin kasasından daha çok para çıkacak görünüyor.

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, “Apple ile uzun süreli anlaşmalara imza attığımız için mutluyuz. Onları bir müşteri olarak desteklemeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.



