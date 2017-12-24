Apple, Qualcomm'a Her Gün 25 Bin Dolar Ödeyecek

Bu yılın Ocak ayında Apple ve Qualcomm şirketleri mahkemelik olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya Mahkemesinden çıkan bir karara göre Apple, Qualcomm'a karşı yeterli belgelere sunamadığı için günlük olarak 25 bin dolar ödeyecek. 16 Aralık tarihinde başlayan ödeme 29 Aralık tarihinde belge yeterliliğine göre tekrardan değerlendirilecek.

16 Aralık tarihinden başlayarak bir sonraki mahkeme günü olan 29 Aralık'a kadar günlük 25 bin dolar ödeyecek olan Apple bu ödemeden neredeyse hiç etkilenmeyecek. Çünkü Apple bu parayı 16 saniyede bir kazanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Apple sözcüsü Josh Rosenstock ise şunları ifade etti: "Bu davada milyonlarca belge ürettik ve bize delil sunabilecek milyonlarca kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu karara itiraz etmek."

29 Aralık tarihinde tekrardan görüşülecek olan davada Apple hak ihlali yapmadığına dair belgeler sunacak. Mahkeme bu belgeleri kabul ederse para cezasını sonlandıracak ancak kabul etmesse, teknoloji devine daha sert cezalar verecek.

Apple Qualcomm Davaları Nasıl Başladı, Nereye Doğru Gidiyor?

İlk olarak Ocak ayında FTC (Federal Ticaret Komisyonu) Qualcomm'a 1 milyar dolarlık dava açtı ve Apple da bu davayı destekleyecek belgeleri sundu. Kasım ayında ise Qualcomm, Apple'ı yazılım lisansının şartlarını caydırmaktan ve rakibine mülkiyet bilgisi paylaşmaktan suçlayarak mahkemeye verdi.

Kasım ayının sonuna doğru Apple sekiz farklı patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Qualcomm'u tekrardan dava etti. Son olarak Qualcomm ise iPhone 8 ve X'in 16 patentini ihlal ettiğini belirterek Apple'a yanıt verdi.

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