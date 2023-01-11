Apple, Qualcomm ile Olan İş Birliğini Sonlandırıyor

Apple bir süredir cihazlarındaki Qualcomm modemleri şirketin kendi modemleriyle değiştirmeye çalışıyor ve bunun için Broadcomm'un bir bölümünü de satın aldı. Geçiş bazı nedenlerden dolayı ertelendi ancak şimdi Cupertino merkezli teknoloji devi tekrar odağını bu tarafa çevirdi ve kendi geliştirdiği modem ve çipleri kullanmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'den gelen yeni bir rapor, Apple'ın 2024'ten itibaren iPhone'larında şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı Qualcomm modem çiplerini değiştirmeye başlamayı planladığını iddia ediyor.

Apple başlangıçta bu yıl, yani 2023'te iPhone'larda kendi modem çiplerini kullanmayı planlamıştı ancak geliştirme çabaları istediği sonuçları vermedi ve bu nedenle geçişi geri çekti ve kendi çözümü geliştirilinceye kadar Qualcomm'u kullanmaya devam etmeye karar verdi.

Apple, Qualcomm Modemlerini Kullanmayı Bırakıyor

Modem çipinin geliştirilmesinde gecikmeler yaşandı ve Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını sona erdirmek için yavaş bir dağıtım kullanacak. Apple kendi modemini tek bir cihazda kullanarak başlayacak ve daha sonra bunu diğer cihazlara da yayacak. Qualcomm'dan uzaklaşma sürecinin bu nedenle üç yıla kadar uzaması bekleniyor.

Bunun dışında şirket 2025 yılında Broadcom'un kablosuz bileşenlerini kullanmayı da bırakmak istiyor. Bunun için Apple, şu anda Broadcom'dan tedarik ettiği bileşenlerin yerini alacak bir Wi-Fi ve Bluetooth çipi üzerinde çalışıyor. Birkaç yıl önce Apple, kablosuz bileşenler ve modüller için Broadcom ile üç buçuk yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşma bu yılın ortasında sona erecek.