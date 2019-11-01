Apple Rakiplerini İkiye Katladı

IDC, tablet sektörünün geride bıraktığımız üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Apple, rakiplerini ikiye katlamayı başardı.
Büyümeye Geçti
Tablet pazarı üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 oranında büyüme ile canlılık belirtisi gösterdi.
IDC tarafından yayınlanan verilere göre tablet pazarında zirveyi Apple tutmaya devam ediyor. Şirketi sırasıyla Amazon, Samsung, Huawei ve Lenovo takip ediyor. Apple, Amazon ve Lenovo satış rakamlarında artış yaşarken, Huawei ve Samsung tarafında yaşanan düşüş ise dikkatlerden kaçmıyor.
İşte bazı veriler:
- Apple üçüncü çeyrekte yaptığı 11,8 milyon birim satış ile birlikte zirvede bulunuyor. Apple'a en yakın şirket olan Amazon ise 5,5 milyon birim satış ile oldukça geriden takip ediyor.
- Samsung geçtiğimiz senenin aynı döneminde 5,4 milyon birim satış yapmışken, bu dönemde 4,6 milyon birim satış yaptı. Benzer şekilde Huawei de geçtiğimiz senenin aynı döneminde 3,7 milyon birim satış yapmışken, bu dönemi 3,6 milyon birim ile kapattı.
- Apple pazar payında yüzde 5,1 oranında, Amazon yüzde 2,7 oranında ve Lenovo yüzde 0,4 oranında artış yakaladı. Samsung yüzde 2,3 oranında bir kayıpla karşılaşırken, Huawei ise yüzde 0,7 oranında kayıp yaşadı.