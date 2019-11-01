Apple Rakiplerini İkiye Katladı

IDC, tablet sektörünün geride bıraktığımız üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Apple, rakiplerini ikiye katlamayı başardı.

Büyümeye Geçti

Tablet pazarı üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 oranında büyüme ile canlılık belirtisi gösterdi.

IDC tarafından yayınlanan verilere göre tablet pazarında zirveyi Apple tutmaya devam ediyor. Şirketi sırasıyla Amazon, Samsung, Huawei ve Lenovo takip ediyor. Apple, Amazon ve Lenovo satış rakamlarında artış yaşarken, Huawei ve Samsung tarafında yaşanan düşüş ise dikkatlerden kaçmıyor.

İşte bazı veriler: