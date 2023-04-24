Apple Reality Pro Yeni Bir Şarj Teknolojisiyle Geliyor

Apple'ın uzun zamandır beklenen ve Reality Pro olarak adlandırılacağı düşünülen karma gerçeklik başlığını Haziran ayındaki WWDC 2023 açılış konuşması sırasında duyuracağı neredeyse kesin. Cihazla ilgili o kadar çok söylenti ve iddia var ki her geçen gün cihaza dair yeni bir şeyler duyuyoruz.

Şimdi ise, Apple'ın benimsemesi muhtemel şarj formatı gibi bazı küçük özellikleri de içeren ayrıntıların netleştirilmesi söz konusu.

Mark Gurman'a göre Apple Reality Pro başlık seti, her ne kadar şirket ürün gamındaki diğer tüm cihaz kategorilerini tam olarak buna geçirme sürecinde olsa da USB-C üzerinden şarj olmayacak. Bunun yerine başlığa manyetik olarak takılan yeni bir özel konektöre sahip olacak.

Bir Başka Özel Apple Şarj Cihazı Daha

Gurman, kablonun "manyetik olarak takılan yuvarlak bir uca" sahip olacağını iddia ediyor. Bu, başlığın kendisini cebinizde tuttuğunuz harici bir bataryaya bağlayacak. Konektörün "kilitlenmesi" için döndürülmesi gerekecek ve böylece kullanım sırasında kazara ayrılmasını önleyecek.

Bu noktada Gurman'a göre USB-C'den tamamen vazgeçilmeyecek çünkü verileri işleyecek ikinci bir kablo olacak. Pilin kendisinin nasıl şarj edileceği henüz tam olarak belli değil. Muhtemelen önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan ve tüm "taşınabilir" cihazların USB-C ile (ve/veya kablosuz olarak) şarj edilmesini öngören AB kararı kapsamına girecek.

Görünüşe göre Apple, baş ve omuzlardaki ağırlığı azaltmak ve konforu artırmak amacıyla yakında çıkacak karma gerçeklik başlığı için harici bir batarya kullanmaya karar vermiş gibi. Seçilen çözümün bunu telafi edecek kadar zarif olup olmadığını göreceğiz.