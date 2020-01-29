Apple, Rekor Gelir Elde Etti: iPhone Satışları Çok İyi!

Apple, 2020’nin ilk çeyreği için finansal sonuçları duyurdu. CEO Tim Cook, aktif cihaz sayısı ve iOS 13/iPadOS 13 yüklenme sayısını da paylaştı.

Apple, 2020 birinci çeyreğinde 91.8 milyar dolar rekor gelir elde etti. Bu müşterilerin her zamankinden daha fazla Apple cihaza sahip olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Tim Cook, Apple’ın 1.4 milyar aktif cihaza sahip olduğunu, 900 milyonunun iPhone olduğunu paylaşmıştı. Bugün Cupertinolu devin aktif Apple cihazları 1.5 milyar. Açıklanmadı ancak aktif iPhone’ların 1 milyara oldukça yaklaştığını tahmin etmek zor değil. Apple, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Cook ayrıca Apple’ın AirPods ve Apple Watch Series 3 siparişlerine yetişemediğini de paylaştı. Yazılım tarafında da Apple başarısını devam ettiriyor. Geliştirici sitesinde Apple, iOS 13/iPadOS 13 güncellemesinin kullanıcılar tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren bir bilgi paylaştı. Son dört yılda tanıtılan iPhone ve iPad’lerin yüzde 80’i iOS 13/iPadOS 13’e güncellenmiş. iPhone özelinde iOS 13 yükleme oranının yüzde 70 olduğunu görüyoruz. Kullanıcıların yüzde 23’ü hala iOS 12 kullanıyor. Yüzde 7’lik bölüm iOS 12’den eski sürümü kullanıyor. iPad özelinde iOS 13 yükleme oranının yüzde 57 olduğu görülüyor. iPad kullanıcılarının yüde 27’si iOS 13’e güncellememiş. Yüzde 16’lık kısım iOS 12’den daha eski bir sürümü kullanıyor.

Apple’ın 2020 birinci çeyrek finans sonuçlarına baktığımızda en çok gelirin iPhone’lardan geldiğini görüyoruz. Apple, ilk çeyrekte sadece iPhone satışlarından 55.96 milyar dolar gelir elde etmiş. Apple’ın servisleri de gücüne güç katıyor. Apple, sadece servislerden 12.72 milyar dolar gelir elde etti. Mac’lerden 7.16 milyar dolar, iPad’lerden 5.98 milyar dolar, Apple Watch, ev ve aksesuarlardan 10.01 milyar dolar kazanç sağlamış.