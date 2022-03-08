Apple Rusya App Store'undaki Arama Reklamlarını Askıya Aldı

Geçen hafta Rusya'daki ürün satışlarını durduracağını duyurmasının ardından Apple, geliştirici topluluğuna Rusya'daki App Store'da Apple Arama Reklamları hizmetini askıya aldığını bildirdi. Geliştiricilerle paylaşılan bir e-postaya göre, geliştiricilerin App Store'da reklam kampanyaları yürütmesine olanak tanıyan Apple Arama Reklamları Rusya'da "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındı.

Gönderilen e-postada askıya alındığı süre boyunca Rusya'daki App Store'da yayınlanmaya uygun yeni Arama Ağı Reklamları kampanyasının olmayacağı da belirtildi. Kısa bir süre sonra Bloomberg de bu haberi doğruladı.

Apple has suspended all search ads on the Russian app store. pic.twitter.com/gUGvPsdRsz — James Thomson (@jamesthomson) March 7, 2022

Geliştiriciler, Apple'dan gelen e-postayı geçmişte Arama Ağı Reklamlarına kaydolurken kullandıkları e-posta adresine aldıklarını söyledi. Bununla birlikte, e-postalar yalnızca Rusya'daki yerleşik App Store geliştiricilerine veya ülkede etkin Arama Ağı Reklamları kampanyalarına sahip olanlara yönlendirilmemiş. Küresel pazarlardaki diğer geliştiriciler de aynı e-postayı edindiklerini belirtiyor.

Apple'ın Bu Karardaki Tutumu

Apple konuyla ilgili resmî bir yorum yapmadı ancak e-postanın (yukarıda görüldüğü üzere) doğru olduğu onaylandı. Şirket ayrıca güvenlik önlemi olarak Ukrayna'daki Apple Haritalar'da hem trafik hem de canlı durum bilgisini devre dışı bıraktı. Görünüşe göre Apple, Rusya'daki Arama Ağı Reklamları'nı da askıya alarak Rusya'yla bağlarını daha da koparıyor ve ülkeyle iş yapmaktan uzaklaşmak için bir adım daha atıyor.

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