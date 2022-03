Apple Rusya App Store'undaki Arama Reklamlarını Askıya Aldı

Geçen hafta Rusya'daki ürün satışlarını durduracağını duyurmasının ardından Apple, geliştirici topluluğuna Rusya'daki App Store'da Apple Arama Reklamları hizmetini askıya aldığını bildirdi. Geliştiricilerle paylaşılan bir e-postaya göre, geliştiricilerin App Store'da reklam kampanyaları yürütmesine olanak tanıyan Apple Arama Reklamları Rusya'da "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındı.

Gönderilen e-postada askıya alındığı süre boyunca Rusya'daki App Store'da yayınlanmaya uygun yeni Arama Ağı Reklamları kampanyasının olmayacağı da belirtildi. Kısa bir süre sonra Bloomberg de bu haberi doğruladı.

