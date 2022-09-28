Apple, Rusya'nın En Popüler Uygulamalarını Mağazasından Kaldırdı

Birkaç ay önce Apple, Rusya pazarından çıktı ve ülkedeki faaliyetlerini sürdürmek için herhangi bir plan yapmadı ve Pazartesi gününden itibaren, Facebook'a bir Rus alternatifi olan VKontakte dâhil olmak üzere bazı yerel uygulamalar resmî olarak App Store'dan kaldırıldı.

Apple, VKontakte'ye ek olarak aynı geliştiriciye ait diğer uygulamaları da kaldırdı. Bunlardan en dikkat çekeni fazlasıyla popüler olan Mail.ru. Diğer iki uygulama ise VK Music ve Youla.

Bu uygulamaları zaten indirmiş olan kullanıcılar, bunları kısıtlama olmaksızın kullanmaya devam edebilir ancak bildirimler ve ödemeler bu durumdan etkilenebilir. Tabii ki, VKontakte hala masaüstü ve mobil tarayıcılar aracılığıyla kullanılabiliyor.

Bu Uygulamalar Neden Kaldırıldı?

Apple, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde düzenlenen referandumlarla ilgili olan yasağın nedenini açıklayan bir açıklama ile öne çıktı. Birleşik Krallık hükûmeti, referandumlara Rus oligarklarına ve devlete ait çeşitli şirketlerdeki yöneticilere karşı yeni bir yaptırım dalgasıyla yanıt verdi.

Bu yöneticilerin bazıları VK'dan, bu nedenle Apple uluslararası yasalara uyuyor ve sonuç olarak VKontakte, Mail.ru ve VK Music'in arkasındaki geliştirici hesabını askıya aldı.