Apple, Rusya'ya Karşı Telegram'a Yardım Ediyor

Geçtiğimiz Nisan ayında Rusya'da kullanılması yasak hale gelen Telegram uygulaması, Apple'dan destek almayı başardı. Uygulamayı App Store'dan kaldırmayan Apple, güncellemeleri paylaşmaya devam etti.

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi ile işbirliği yapmadığından dolayı Rusya'da yasaklı hale gelen Telegram, bir süre önce Apple'dan da güncelleme alamıyordu. Yani uygulama için yayınlanan güncellemeleri markette paylaşmayan Apple'ın geri adım attığı ve Telegram için olumlu gelişmelerde bulunduğu ifade edildi. Ancak Apple, App Store'un Rusya sürümünde yayınlanan güncellemelerden dolayı Rus yetkilileri sinirlendirmeyi başardı.

Telegram'ın Rusya'da yasak olduğunu belirten bir mektup gönderen Rusya, bu uygulamanın derhal kaldırılmasını ve yerel kullanıcılara bildirim göndermesini engellenmesini istedi. Bu mektuba kısa süre içerisinde yanıt vermesi beklenen Apple'ın, Telegram'a yaptığı yardımları devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Rus hükümetiyle karşı karşıya kalmak istemeyen Apple'ın, Telegram güncellemelerini geri çekeceği düşünülüyor.

Konu hakkında ise geliştirici Pavel Durov, “Rusya, Telegram kullanıcı tabanının yüzde 7'sini oluştururken, Apple Nisan ayı ortalarından beri tüm dünyadaki tüm Telegraf kullanıcıları için güncellemeleri kısıtlıyordu." ifadelerini kullandı. Ancak güncellemelerin yayınlanmasıyla birlikte Durov'un da yanıtı gecikmedi ve Apple ile CEO'su Tim Cook'a, son zamanlardaki zorluklara rağmen güncellemelere izin verdiğinden ötürü teşekkür etti.

Şimdilik bir hayli karışık olan bu durumun yakın zaman içerisinde çözülüp Telegram'ın da Rusya'da yasal hale gelmesini umuyoruz. Bakalım Apple, Rusya ve Telegram arasında nasıl bir seçim yapacak, zamanla göreceğiz.