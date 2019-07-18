Apple, Samsung’a Verdiği 100 Milyon Dolarlık OLED Ekran Siparişini İptal Etti

ABD’li teknoloji devi Apple’ın, Samsung’a verdiği 100 milyon dolar değerindeki OLED ekran siparişini iptal ettiği iddia edildi.

Japonya, 4 Temmuz’da Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almıştı. İki ülke arasında yaşanan diplomatik krizden en fazla etkilenen şirketlerden bir tanesi de Samsung Electronics.

Bildiğiniz üzere Güney Koreli şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda. Aynı zamanda OLED ekran pazarının da çok büyük bir bölümünü kontrol eden Samsung, Tokyo hükümetinin Güney Kore'ye yarı iletken malzemelerin ihracatı konusundaki kısıtlamaları nedeniyle en büyük müşterilerinden bir tanesini kaybedebilir.

Bugün yayınlanan bir raporda, Apple’ın Samsung’a verdiği 100 milyon dolar değerindeki OLED ekran siparişini iptal ettiği belirtildi. Halihazırda iPhone ekranlarını Samsung’dan tedarik eden Apple, Güney Koreli üreticiye olan bağımlılığını azaltmak için tedarik ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Cupertinolu şirketin 10. yıl modeli iPhone X, 2017 yılında piyasaya sürülmeden önce, tüm iPhone modelleri LCD ekranlar kullanıyordu. Apple’ın başlıca tedarikçileri ise Samsung, LG, JDI ve Sharp firmalarıydı; ancak Samsung, OLED teknolojisindeki lider üstünlüğü nedeniyle ABD’li şirketin tek tedarikçisi oldu.

OLED ekran kullanan telefonların panel tedariğinde sorunlar yaşayan Apple, Samsung’dan istediği verimi alamamıştı. Gelecek nesil iPhone modelleri için yeni bir OLED ekran tedarikçisi ile çalışmaya hazırlanan Amerikalı şirket, Çinli üretici BOE ile masaya oturdu. Bu da, önümüzdeki sonbaharda tanıtılacak olan iPhone 11’in BOE imzalı OLED panelleri kullanabileceği anlamına geliyor.