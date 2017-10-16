Apple, Samsung Galaxy Note Serisine Rakip Telefon Üretecek!

Geçtiğimiz ay iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu dünyaya tanıtıp satışa sunan Apple'ın şimdi de Samsung'un Galaxy Note 8'ine tam anlamıyla rakip olabilecek bir akıllı telefon geliştirdiği söyleniyor.

Apple'a oldukça yakın olan kaynaklar tarafından gelen bu bilgiye göre Apple, Galaxy Note 8'in stylus'u yani S Pen'i ile fark yaratmasını engellemek istiyor. S Pen gibi bir kaleme sahip olacak olan Apple markalı akıllı telefonun 2019 civarında piyasaya sürüleceği de gelen ve resmi olmayan bilgiler arasında.

Apple daha önceden 2015 yılında Apple Pencil adlı kalemini tanıtmış fakat bu ürün sadece iPad Pro için kullanılmıştı. Yani iPhone'lar ile uyumlu çalışacak bir stylus hiçbir zaman geliştirilmedi. Bunun nedeni olarak ise Steve Jobs'un stylus'lara karşı olan nefreti gösterilebilir. Çünkü Steve Jobs "İnsanoğlunun zaten 10 tane stylus'u var. Ekstra bir taneye ihtiyaç yok." şeklinde bir açıklama yaparak parmaklarımızı akıllı cihazlarda kullanarak da aynı şeyleri yapabileceğimizi belirtmişti.

Fakat mobil cihaz müşterileri pek de böyle düşünmüyor gibi görünüyor. Çünkü Note 7 dışında baktığımız zaman Samsung'un Galaxy Note serisinin satışları oldukça iyi gidiyor. Özellikle içerik üreticileri, sanatçılar gibi kişiler stylus sebebiyle Note serisini sıkça tercih ediyor.

Apple'ın geliştirmekte olduğu stylus'un ise Galaxy Note serisindeki gibi elektromanyetik rezonans (EMR) sistemiyle çalışmayacağı, süper kapasitör teknolojisinden faydalanacağı belirtiliyor. Böylelikle akıllı telefonun içerisine ek donanımlar koymaya gerek kalmadan stylus sisteminin hem daha ucuza mal edileceği, hem de gerçek bir kaleme daha yakın kullanım hissiyatı vereceği söyleniyor.