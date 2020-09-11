Apple Samsung'dan Katlanabilir Ekran Örnekleri İstedi, Katlanabilir iPhone Geliyor!

Bazı şirketler akıllı telefonların ve diğer cihazların geleceğinin katlanabilir ekranlar olduğunu düşünüyor. Çoğunluğu adım atmamış olsa da tüm üreticiler hem fikir. Kaçınılmaz gelecek için hazırlık yapan markalardan birisi de Apple. Çin sosyal ağı Weibo’da ünlü leakster Ice Universe tarafından ardı ardına gelen sızıntılara göre, Apple Samsung’un katlanabilir cep telefonu ekranları için çok sayıda numune talep etti. Katlanabilir iPhone geliyor!

Katlanabilir iPhone Gerçek Oluyor!

Raporda Samsung’un numuneleri bir yıl boyunca ödünç vereceği belirtiliyor. Apple, bu süre zarfında ekranları gelecekteki akıllı telefonları için çeşitli tasaırımlarla test edecek. Apple’ın katlanabilir ekranları test etmesi şaşırtıcı değil. Katlanabilir telefonlar çok ilgi görüyor. Ancak Apple’ın tasarımı test etmesi ve denemesi çok tutacağı anlamına da gelmiyor; ya da en azından yakın zamanda…

Yine de söylentiler ve konseptler var. Ağustos 2019’da, Apple’ın 2021 gibi erken bir zamanda katlanabilir ürününü tanıtacağını söyleyen bir rapor vardı. En iyi tahmin katlanabilir iPhone. Ve unutmayalım ki, geçen yılın Mart ayında Samsung akıllı telefonlar için katlanabilir ekanlarının örneklerini Apple ve diğer şirketlere verdi. Apple’ın 2019 yılı boyunca katlanabilir iPhone için bazı fikirler geliştirmiş olması olası. Yeni raporla Apple yol katetmiş gibi görünüyor.

Katlanabilir Paneller Samsung'dan

Samsung, özellikle iPhone modelleri için OLED ekranlar sağlama konusunda bir süredir Apple ile birlikte çalışıyor. Bu, iPhone 12 serisinde de (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) devam edecek. Samsung’un şu anda piyasada birkaç katlanabilir telefonu olduğu düşünüldüğünde Apple’ın ekranları katlanabilir formda yapmak için Samsung’a başvurması normal.