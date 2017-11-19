Apple, Samsung'un Ana Vatanında Rekor Satış Gerçekleştirdi!

iPhone X ABD'de satışa sunulduğu anda stoklarını tükettiğini görmüştük. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de satışa sunulmaya başlayan iPhone X, Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de rekor satış gerçekleştirmeyi başardı. Ön siparişin açılmasıyla beraber sadece 3 dakika içerisinde stokları tüketen iPhone X, Samsung'u kendi ülkesinde geçti.

Apple'ın 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X, tüm dünyada merakla bekleniyor. Ülkemize de 24 Kasım tarihinde gelecek olan cihaz, şu anda Güney Kore'de ön siparişe sunulmuş durumda. Ülkenin mobil servis sağlayıcılarından SK Telecom'dan gelen bir bilgiye göre, iPhone X ülkede rekor kırdı. Dakikalar içerisinde ön sipariş sayısının doldurulduğunu ifade eden sağlayıcı, ne kadar cihaz sattığını açıklamadı. Ancak Apple şirketinin ön sipariş kapsamında her ülkeye ortalama 100 bin iPhone X gönderdiği söyleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 7'nin de 20 dakikada stoklarda kalmadığını hatırlatan SK Telecom, Güney Kore'de iPhone 8'in büyük bir talep gördüğünü ifade etti.

Güney Kore'de fiyat etiketi bakımından ABD'den daha pahalı olan iPhone X, 1237 dolardan satılıyor. Yani Samsung'un ana vatanında Note 8 veya S8+'tan daha pahalı olan iPhone X rekor kırmayı başarıyor. Ayrıca telefon tedarikçisi SK Telecom ön sipariş veren müşterilerinden 6 hafta kadar beklemeleri gerektiğini bildirdi. Ancak sağlayıcı bu süreyi azaltmak için Apple ile iletişime geçmiş durumda.