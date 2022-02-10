Apple, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik İçin 'realityOS' İşletim Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Dev teknoloji şirketi Apple, uzun bir süredir artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojinin gelişmesiyle birçok şirketin bu alana yönelmesiyle Apple da üzerine düşen adımları atmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Apple, sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine geliştirdiği ve realityOS ismini verdiği yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

2023’e Ertelenebilir

Edinilen yeni bilgilere göre; Apple’ın karma gerçeklik kulaklığı ve gözlüğünü çalıştırmak için yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Uzmanlar, bu sabah itibarıyla App Store’da yeni artırılmış gerçeklik ile ilgili kaynak kodları buldu.

Apple’ın 2022 sonu veya 2023’ün başında piyasaya sunmayı planladığı artırılmış gerçeklik kulaklığı ve gözlüğü için en az AR teknoloijisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, kulaklık, Mac düzeyinde bilgi işlem gücü sağlayan iki M1 tarzı Apple silikon çipine sahip olacak ve AR ile VR modları arasında sorunsuz geçiş ile yenilikçi bir deneyim sunacak.

AR/VR başlığının daha önce Reality İşletim Sistemi anlamına gelen "rOS" olarak adlandırılan yeni bir işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. tvOS'nin Apple TV'yi çalıştırdığı, macOS'un Mac'leri çalıştırdığı ve watchOS'un Apple Watch'u çalıştırdığı gibi, "rOS"un da Apple'ın AR kulaklığına güç vereceği tahmin ediliyor.

Ancak şirketin karma gerçeklik gözlükleriyle ilgili olarak bazı sorunlarla karşılaştığı ifade edildi. Bu sorunlar nedeniyle Apple artırılmış gerçeklik gözlüğünün 2023’e ertelenebileceği söylendi.