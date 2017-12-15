Apple Saniyede Ne Kadar Kazanıyor?

iPhone X’un piyasaya sürülmesinin ardından değerine değer katan Apple, kazanç konusunda da akla hayale gelmez noktalara ulaştı. Telefonun piyasaya sürülmesinden sonra borsadaki hisseleri bir anda yükselen şirket, saniyede kazandığı parayla dudak uçuklatmayı başardı.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ardından bu sektörün baş aktörleri, inanılmaz gelirler elde etmeye başlamışlardı. Özellikle yenilikçi ve benzersiz ürünler üretmeyi başaran şirketler, milyar dolarları ceplerine koymuşlardı. Bunların en büyük örneği olan Apple ise geçtiğimiz sene 45 milyar dolar net kar elde etmiş, brüt karının 85 milyar dolar civarında olduğu söylenmişti. Toplamda 900 milyar dolar gibi devasa bir büyüklüğe ulaşan Apple, iPhone X hamlesinden sonraysa gelirlerini katlamıştı.

TITLEMAX isimli bir araştırma şirketi bütün bu verilerden yola çıkarak, Apple’ın ve diğer şirketlerin saniyelik gelirlerini hesapladı. Uzun süren araştırmalardan sonra çeşitli verileri bir araya getiren TITLEMAX, Apple’ın saniyede 1.444,76 dolar kazandığını ortaya çıkardı. Bununla da yetinmeyen şirket, Fotune 500 listesinde yer alan diğer teknoloji şirketlerinin de saniyelik gelirlerini bularak, ağzımızı açık bırakmayı başardı.

Yapılan araştırmada Apple’ı 782,14 dolar ile JP Morgan'ın izlediği belirtildi. Arama motoru devi Alphabet'in (Google) bir saniyede 615,96 dolar gelir elde ettiği kaydedilirken, Microsoft 531,21 dolar, Intel 326,22 dolar, Facebook 323,09 dolar, Oracle 262,43 dolar ve IBM'in ise 375,43 dolar kazandığı tespit edilenler arasında yer aldı.