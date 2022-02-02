Apple, Yeni Modeli iPhone SE 3’ü Hindistan’da Test Ediyor Olabilir

Teknoloji devi Apple, 2021 yılında iPhone 13 modeli ile epey ilgi çekti ve kullanıcılar 2022 yılı içerisinde tanıtılması beklenen yeni iPhone SE 3 ve iPad modellerini beklemeye başladı. 2022 yılı etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni iPhone SE 3 ve iPad için heyecanlı bekleyiş sürerken, ortaya atılan iddialarda Apple’ın bu iki yeni ürünü Hindistan’da test ettiği öne sürüldü.

iPhone SE 3 ve Yeni iPad’ler Hindistan’da Test Ediliyor Olabilir

Apple’ın 2022 baharında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone SE 3 ve iPad modeliyle ilgili olarak ortaya çıkan söylentilere göre Apple bu yeni ürünlerini Hindistan’da test ediyor.

iPhone SE 3’ün üç farklı modelini Hindistan’a gönderdiği söylenen şirketin, SE 3 için uygun bulduğu fiyatın ise 23 bin riyal yani yaklaşık olarak 307 dolar olduğu iddia edildi.

Aynı söylentiye göre yeni iPad Air ve iPad’in fiyatı ise 500 – 700 dolar arasında değişiyor.

Ancak bu söylentiler henüz doğrulanmadığı için Apple’ın gerçekten Hindistan’a model gönderip göndermediği kesin değil.