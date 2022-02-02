Apple, Yeni Modeli iPhone SE 3’ü Hindistan’da Test Ediyor Olabilir
Apple’ın bu sene içerisinde yeni modellerini tanıtması beklenirken, iPhone SE 3 ve iPad'in Hindistan’da test edildiği iddia edildi.
Teknoloji devi Apple, 2021 yılında iPhone 13 modeli ile epey ilgi çekti ve kullanıcılar 2022 yılı içerisinde tanıtılması beklenen yeni iPhone SE 3 ve iPad modellerini beklemeye başladı. 2022 yılı etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni iPhone SE 3 ve iPad için heyecanlı bekleyiş sürerken, ortaya atılan iddialarda Apple’ın bu iki yeni ürünü Hindistan’da test ettiği öne sürüldü.
iPhone SE 3 ve Yeni iPad’ler Hindistan’da Test Ediliyor Olabilir
Apple’ın 2022 baharında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone SE 3 ve iPad modeliyle ilgili olarak ortaya çıkan söylentilere göre Apple bu yeni ürünlerini Hindistan’da test ediyor.
iPhone SE 3’ün üç farklı modelini Hindistan’a gönderdiği söylenen şirketin, SE 3 için uygun bulduğu fiyatın ise 23 bin riyal yani yaklaşık olarak 307 dolar olduğu iddia edildi.
Aynı söylentiye göre yeni iPad Air ve iPad’in fiyatı ise 500 – 700 dolar arasında değişiyor.
Ancak bu söylentiler henüz doğrulanmadığı için Apple’ın gerçekten Hindistan’a model gönderip göndermediği kesin değil.
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