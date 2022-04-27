Apple Self Servis Onarım Programını Başlatıyor

Apple, geçen yılın sonlarında duyurduğu iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone SE kullanıcılarını kapsayan ve bu yıl Avrupa'da piyasaya sürmeyi planladıkları, belirli onarımları evde yapmalarına izin veren self servis onarım programını bugün itibariyle başlattığını açıkladı.

Apple, orijinal onarım kılavuzlarının ve Apple parçalarının ve araçlarının Self Servis Onarım Mağazalarında bulunacağını söylüyor. Mağazada müşteriler 200'ün üzerinde ayrı parça ve araca erişebilecek. İlk başta mağaza yalnızca ‌iPhone 12‌ ve ‌iPhone 13‌ serileri ve üçüncü nesil ‌iPhone SE‌ için araçlar içerecek. Apple, bu yıl içinde Apple silicon işlemcili Mac'ler için araçlar, kılavuzlar ve parçalarla mağazalarını genişletmeyi planladığını söyledi.

Bir onarım gerçekleştirmek için müşterilerin öncelikle ürünlerine ilişkin onarım kılavuzunu ve Apple'ın destek sitesindeki belirli onarımları incelemeleri gerekiyor. Ardından, Self Servis Onarım Mağazalarından gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilecek ve onarıma başlayabilecekler. Apple, mağazada sunulan tüm alet ve parçalar "En yüksek kalite, güvenlik ve güvenilirliği sağlamak için kapsamlı testlerden geçiyor." diyor.

Apple Onarımlar İçin Müşterilere Onarım Kitleri Kiralayacak

Müşterilerin onarım için bazı gerekli parçaları sipariş etmesi gerekirken Apple, kiralama temelli olarak müşterilere onarım yapmaları için gerekli tüm temel araçları içeren 49 dolarlık bir kit sağlayacak. Bu kiralama seçeneği, yalnızca tek bir onarım için araçlara tam olarak sahip olmak ve satın almak istemeyen müşterilere esneklik sunacak.

Şirkete göre bu uygulama, Apple'ın "onarımlara erişimi daha da genişletme" çabalarının bir parçası. Yine de Apple, müşterilerin "büyük çoğunluğunun" cihazlarının güvenli bir şekilde onarıldığından emin olmak için Apple Store gibi profesyonel bir onarım sağlayıcısını ziyaret etmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Son üç yılda Apple, dünya çapında 3.000'den fazla bağımsız onarım sağlayıcı ve 5.000'den fazla yetkili servis sağlayıcı dâhil olmak üzere onarım ağını genişletti.

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