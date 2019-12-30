Apple, Selfie Kelimesine Yeni Bir İsim Veriyor: Slofie

Ağır çekim selfie ifadesini tanımlayan "slofie" terimi, Apple tarafından ilk kez yeni nesil iPhone'ların Eylül ayında piyasaya sürülmesiyle kullanıldı. Şirketin bu hafta yayınladığı reklamlarda, iPhone 11'in ön kamerasında ağır çekimde selfie çekebilme anlamına gelen iPhone 11 slofie dikkat çekiyor.

Reklamların kendisi şaşırtıcı bir şey olmasa da Apple, slofie kelimesi için ısrar ediyor. Eylül ayında iPhone 11 tanıtılıyorken ilk kez kullanılan slofie kelimesi yine de sosyal medyada popüler hale gelememişti. Yine de Apple bu kelime üzerindeki ısrarını sürdürüyor ve yeni reklamında "iPhone 11 slofie'lerine" parmak basıyor.

Şirket geçtiğimiz dönemde slofie sloganı için patente başvurdu. Bu durum komik olsun ya da olmasın Apple bu terimi kullanan tek şirket olmak istiyor. Şirketin yeni ön kamera tanıtımında şu ifadelere yer verildi:

"Slofie'yi tanıtıyoruz: iPhone 11 ile çektiğiniz her şey 120 fps'de daha havalı görünüyor. Artık yeni 12MP TrueDepth kamera sayesinde selfie'lerinize her şeyden daha fazlasını ekleyebilirsiniz. i Phone'unuzu yatay çevirdiğinizde ise kamera otomatik olarak genişleyecek şekilde uzaklaşıyor."

Birkaç aydır Apple kullanıcılarının çok önemsemediği bu kelime üzerindeki ısrarını sürdüren Apple'ın ne kadar başarılı olacağı ise belirsiz. Son 6-7 yıldır hayatımıza giren selfie kelimesi bile kullanıcıların zor alıştığı bir kelimeyken slofie'nin ne kadar kalıcı olacağı tartışılıyor.