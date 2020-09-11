Tüm Apple Servislerini Birleştirecek Paket "Apple One" Geliyor

Ağustos ayında ortaya çıkan bir rapor, kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği birden fazla paketi içeren Apple’ın yeni abonelik teklifi Apple One’dan haberdar olmamızı sağlamıştı. Şimdi, Apple Music Android uygulamasında rastlanan kodlar böyle bir servisin geleceği doğruluyor.

Apple One ile Tüm Apple Servisleri Tek Fiyata Alınabilecek

9to5Google tarafından bildirildiği üzere yakında çıkacak olan ve hala resmiyet kazanmayan “Apple One” abonelik hizmeti, Android için Apple Music uygulaması içindeki referanslarda keşfedildi. Rapora göre Apple, Apple One isminde karar kılmış gibi görünüyor. Bu arada hizmetin dahili kod adı “aristotle” gibi görünüyor. İşte kod dizisi:

<string name = ”applemusic_with_aristotle_subtext”> Apple One'a dahildir% s</string> <string name = ”aristotle_main_subtext”> Abonelik Paketi % s</string>

Diğer Servisler Otomatik Dahil Edilecek

Apple One abonelik paketini aldığınızda, Apple’ın size iki kez fatura çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyorsanız, durum şu;

<string name = ”aristotle_main_more_info”>Apple Music aboneliğiniz % s tarihinden itibaren Apple One’a dahil edilecek. Her iki abonelik için de ücretlendirilmeyeceksiniz.</string>

Apple One Abonelik Paketi Seçenekleri Olacak

Abonelik paketlerine gelince, Ağustos ayındaki bu rapora geri dönmek gerekiyor. Bloomberg’e göre, Apple aslında çeşitli paket seçenekleri düşünüyor. Örneğin, temel paket tek bir satın alım fiyatına Apple TV+ ve Apple Music’i içerecek. Daha yüksek Apple One abonelik seçenekleri arasında ek iCloud saklama alanı, Apple News+ ve Apple Arcade olacak. Başka seçenekler de sunulabilir.

Android Kullanıcıları İçin Kötü Haber

Android kullanıcıları için kötü haber; görünüşe göre Apple One aboneliklerini Android için Apple Music uygulamasından yenileyemeyecek, hatta yönetemeyecek olmaları. Bunu yapmak için bir Apple cihazına ihtiyaçları olacak:

<string name=”aristotle_renewaloption_subtext”>iPhone, iPad, Apple TV veya Mac’inizi kullanarak Apple One aboneliğinizi yönetebilirsiniz.</string>

Apple’ın Apple One için ne kadar ücret alacağı veya şirketin yeni abonelik hizmetini ne zaman sunmayı planladığını hala bilmiyoruz. Ancak görünen o ki şirket bunu yakında sunmak için çalışıyor.

Apple Etkinliğini "Zaman Uçup Gidiyor/Time Flies" Kaçırmayın

Hatırlatmak gerekirse, Apple’ın 15 Eylül Salı günü için planladığı “Time Flies/Zaman Uçup Gidiyor” etkinliği var. Etkinlik, büyük olasılıkla Apple Watch Series 6 ve yeni bir iPad modeline odaklanacak olsa da, iki saat boyunca sürecek bir etkinlik olacağından Apple’ın yeni servisini de görebiliriz.