Apple Sessiz Sedasız Mükemmel iPhone Modeli Üzerinde Çalışıyor

Ortaya çıkan yeni patentler, Apple'ın tasarım noktasında mükemmeli yaratmak için çabaladığını işaret ediyor.

Tasarım Farklılaşacak

Sektörü takip eden pek çok kişinin bildiği gibi Apple, iPhone modellerinin tasarımlarını genelde yavaş bir değişim sürecine tabi tutuyor. İlk iPhone'dan bu yana değişiklikleri bebek adımları ile atan şirket, görünüşe göre ideal tasarımı sunmak için emin adımlarla ilerliyor.

iPhone XS ve iPhone 11 serisinin temelini oluşturan iPhone X, şirketin yaptığı en son radikal tasarım değişikliği olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki sene iPhone 4 modelinden ilham aldığı söylenen bir tasarım ile karşılaşmayı bekliyoruz. Daha sonrasında ise hayranları tam ekranlı iPhone modeline daha da yaklaştıracak olan farklı bir tasarım ile.

Ortaya çıkan sızıntılar, Apple'ın bu ideal tasarım için sessiz sedasız çalıştığını gösteriyor.

Taviz Vermeden İlerlemeye Çalışıyor

iPhone X, Apple'ın sorunlara karşı ürettiği bir tasarım uzlaşması olarak karşımıza çıktı. Ön kamera deneyiminden ödün vermek istemeyen ve Face ID sistemini ortadan kaldırmak istemeyen şirket, bu noktada çentikli tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Diğer markaların da çentikli tasarım, delikli kamera, ekran içi kamera, çekmeceli kamera gibi sistemlerle kullanıcı karşısına çıktığını görmüştük.

Ancak Apple dahil tüm bu şirketler, kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmayı hedefleyen teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu cihazların sensör ve kamera yerleşimi ekran altında konumlandırılacakken, fiziki düğmelere ise sahip olmayacaklar. Oppo ekran altı kamera konusunda ilerlemeler kaydetmişken, Huawei ise fiziki düğmelere sahip olmayan şelale ekrana sahip bir model tanıtmıştı.

Genel olarak satışa hazır olmayan ürünlerini duyurmayan Apple - AirPower nadir bir istisna denilebilir- genel olarak patentler aracılığı ile gittiği yol hakkında bilgiler sunuyor. Ortaya çıkan yeni patent ile önümüzdeki sene tanışmayı beklemesek de, ilerleyen dönemler için önemli ipuçları sunabilir.

Alışılmışın Dışında

Business Insider tarafından ortaya çıkarılan ve 3 Temmuz tarihinde başvurusu yapılan patent, şirketin benzer yollarda ortaya koyduğu diğer patentler ile oldukça benzerlik gösteriyor. 'Elektronik Cihaz' olarak tanımlanan model, "Elektronik cihazın çevresini saran ekran" ile birlikte geliyor. Ekranın her tarafını aktif kullanıma sunacak olan model, kullanıcının yönünü belirlemek için 'yüz izleme yazılımı' teknolojisine sahip olacak.

Cihazın her iki tarafında çerçeve benzeri bir alan bulunuyor olsa da, bunların nihai ürün sırasında ortadan kaldırılacağını düşünmemiz mümkün. Alt ve üst çerçevelere sahip olan sarma ekran, Apple'ın yapabileceği bir şey değil diyebiliriz.

Şirketin bu yönde bir patent alması, bu ürünün gerçekten satışa çıkacağını göstermez. Ancak Apple'ın tam ekran iPhone yapma fikrinden vazgeçmediğini bizlere gösteriyor.