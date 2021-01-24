Apple Sevgililer Günü İçin Hediye Bulmanızı Kolaylaştırıyor!

Apple sevgililer günü için satın alınabilecek hediyelerle ilgili insanlara yardımcı olma amacıyla çevrim içi mağazasında sevgililer gününe özel bir bölüm oluşturdu. Teknoloji devi oluşturmuş olduğu rehberle birlikte insanların 2021 yılında sevgilisine alabileceği mükemmel hediyeyi bulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Apple’ın hediye mağazası, birine hediye alırken aklınıza gelebilecek hemen hemen her kategoride bir hediye sunuyor.

Apple Sevgililer Günü İçin Neler Sunuyor?

Sevgililer gününe bir aydan daha kısa bir süre kalmışken Apple’dan hayatınızdaki o özel kişi için mükemmel hediyeyi bulmanıza yardımcı olacak bir hediye mağazası geldi. Teknoloji devi tarafından oluşturulan mağaza, Apple’ın 14 Şubat için oluşturduğu bir hediye bölümünde bulmayı bekleyeceğiniz tüm unsurları içerisinde barındırıyor: iPhone, Mac, iPad, AirPod, Apple Watch, Apple TV…

Apple, önceki senelerde 14 Şubat’a özel olarak yaptığı iPhone, Mac, iPad, AirPod, Apple Watch ve Apple TV hediye tavsiyelerinden farklı olarak bu yıl hediye mağazasında biraz değişikliğe gitti. Sitenin üst kısmında yer alan açılır menü, 14 Şubat’ta satın alabileceğiniz özel hediyeyi bulmanız için size mükemmel genişlikte bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Teknoloji devi, bu yıl sevdiği insana hediye almak isteyenlere birkaç farklı kategori sunuyor. Apple tarafından sunulan bu kategorileri ise Apple ürünleri, fotoğrafçılık, sağlık, yaratıcılık, eğlence ve müzikten oluşuyor. Örneğin fotoğrafçılık kategorisini seçen bir kullanıcı, fotoğraf çekme konusunda bir insanın ihtiyaç duyabileceği drone ve benzeri tüm ekipmanları ekrana getiriyor.

Sağlık kategorisini seçenlerin önüne fotoğrafçılık kategorisinden çok farklı olarak Apple Watch Series 6, AirPods Pro, Apple Watch SE, AirPods, Nike Spor Kordon, Spor Loop, Örgü Solo Loop ve benzeri ürünler geliyor. Hediyenizi şirketin sunduğu kategorilere göre listelemek isteyenlerin yapması gereken ise şirketin 14 Şubat için oluşturduğu sayfaya girmek ve imleci “Sevgililer Günü Hediyeleri” yazısının altında yer alan aşağı okun üzerine getirmektir.

İmleci aşağı okun üzerine getirdikten sonra açılacak kategorilerden herhangi birine tıklayabilir ve o kategoride yer alan ürünlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra dilediğiniz ürünü seçebilir ve sevgilinize 14 Şubat için aradığınız o mükemmel hediyeyi bulabilirsiniz.

Bu ürünlere teknoloji devinin hediye mağazası üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz Apple’ın mağazasında 14 Şubat’a özel olarak sunulan ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? 14 Şubat için sevgilinize Apple mağazasından hediye almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.