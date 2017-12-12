Apple, Shazam'ı Satın Aldığını Doğruladı

Son günlerde hakkında Apple'ın satın alacağı yönünde haberler çıkan Shazam'ın akıbeti nihayet belli oldu. Çıkan haberler Apple tarafından doğrulandı ve yaklaşık 400 milyon dolara bu satın alma işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Shazam ve yetenekli ekibinin Apple'a katılacak olmasından ötürü çok mutluyuz. App Store'da yayınlanmasından bu yana Shazam sürekli olarak iOS için en popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Bugün, dünya üzerindeki milyonlarca insan tarafından birden fazla platformda kullanılıyor. Apple Music ve Shazam, müzik keşfetmek isteyen tutkulu kullanıcılarımıza harika müzik deneyimleri sunarak doğal bir uyum oluşturuyor. Mağazamızda gerçekleştireceğimiz heyecan verici planlarımız var ve bugünkü anlaşmanın onaylanması üzerine Shazam ile birleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Bu satın alma ile birlikte Shazam'ın Apple Music ile uyumlu hareket edeceğini ve Spotify yönlendirmelerini ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz. Bu durum uzun vadede Apple'a büyük fayda sağlayabilir. Çünkü online müzik servislerinin savaşında Shazam'dan gelen yönlendirmeler Apple Music'i bir adım öne taşıyacaktır.

Eskisi kadar büyük bir güce sahip olmasa da Shazam hala en köklü müzik tanıma servislerinden biri. Birçok insan bu uygulamayı hala kullanıyor. Apple'a sağlayacağı katkıları görmek için biraz zaman alacak olsa da gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.